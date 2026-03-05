סקר מנדטים ראשון אחרי המלחמה: נתניהו טס למעלה; לפיד מתרסק

סקר מנדטים ראשון שנערך אחרי פתיחת המלחהמ באיראן, מעלה כי אשם אחד מרוויח בגדול מההצלחה האדירה של המבצע. כל המספרים

ההתפתחויות הביטחוניות והמתקפה המשולבת של ישראל וארצות הברית על איראן משפיעות באופן ישיר על המפה הפוליטית בישראל.

סקר חדש שפורסם באתר 'זמן ישראל', מעלה כי מפלגת הליכוד נהנית מזינוק משמעותי בתמיכת הציבור.

לפי נתוני הסקר, לו הבחירות היו נערכות היום, מפלגת הליכוד הייתה מקבלת 31 מנדטים.

בנט ואיזנקוט בראש האופוזיציה; קריסה ליש עתיד וכחול לבן

בזירה האופוזיציונית, נפתלי בנט ממשיך למצב את עצמו ככוח המוביל עם 15 מנדטים, ואחריו גדי איזנקוט שזוכה ל-14 מנדטים. מנגד, המפלגות הגדולות לשעבר של האופוזיציה רושמות שפל בנתוני התמיכה: מפלגת "יש עתיד" בראשות יאיר לפיד מקבלת 6 מנדטים בלבד, ואילו "כחול לבן" בראשות בני גנץ נחלשת עד לסף אחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד.

אצל שאר המפלגות, "ישראל ביתנו" של אביגדור ליברמן שומרת על כוחה עם 10 מנדטים, ואחריה המפלגות החרדיות: ש"ס עם 9 מנדטים ויהדות התורה עם 7.

מפת המנדטים המלאה לפי הסקר