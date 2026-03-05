בעקבות המלחמה: הר הבית ייסגר לפלסטינים ברמדאן

בעקבות המלחמה והירי מאיראן: ישראל סוגרת את הר הבית לתפילת פלסטינים ביום שישי של הרמדאן; ראש המנהל האזרחי: "ציר המוות בהובלת איראן מסכן את חיי כולם"

"ציר המוות מסכן את כולם"

"ציר המוות מסכן את כולם"

ראש המנהל האזרחי, תא"ל הישאם אבראהים, הודיע היום (חמישי) לפלסטינים ביהודה ושומרון כי הר הבית יהיה סגור לתפילת פלסטינים במהלך יום שישי הקרוב של חודש הרמדאן, זאת בעקבות המצב הביטחוני וההסלמה באזור.

לדברי אבראהים, ההחלטה התקבלה על רקע המלחמה המתמשכת והאיומים הביטחוניים הנשקפים לעבר ישראל. "ציר המוות בהובלת איראן מסכן את חיי כולם כאשר הוא ממשיך לשגר טילים לעבר ישראל והאזור כולו", אמר.

במערכת הביטחון ציינו כי ההחלטה התקבלה כחלק משורת צעדים שנועדו לצמצם סיכונים ביטחוניים בתקופה רגישה במיוחד, כאשר במקביל נמשכות התקיפות והירי במסגרת המערכה מול איראן ושלוחותיה באזור.

גורמים ביטחוניים הוסיפו כי ההנחיה תיבחן בהתאם להתפתחויות בשטח ובהערכת המצב הביטחונית בימים הקרובים.