צפו: שגריר ישראל הציג רחפן תקיפה איראני בדיון האו"ם

שגריר ישראל באו"ם דני דנון הציג חלקים מרחפן תקיפה איראני ששימש את טהרן במתקפות במזרח התיכון: "זה לא אביזר תצוגה או צעצוע - זה נשק טרור איראני"

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, נשא היום (חמישי) הצהרה לתקשורת מחוץ לאולם מועצת הביטחון של האו"ם, במהלכה הציג לציבור חלקים מרחפן תקיפה איראני מסוג "שאהד 136" אשר שימש את איראן במתקפות שלה ברחבי המזרח התיכון.

צפו בתיעוד:

ללא קרדיט

"שיהיה ברור - זה מה שאנחנו עומדים מולו" אמר דנון, כשהציג את הרחפן האיראני. "זה המנוע והכנפיים של רחפן תקיפה איראני, שנמצא על ידי משגיחי האו"ם. זה לא אביזר תצוגה או צעצוע - זה נשק טרור איראני".

"כנפי הרחפן נבנו כדי לטוס אלפי קילומטרים, לערים בישראל, באירופה, ובעוד כמה חודשים אפילו בארה"ב - כשהוא נושא אלפי קילוגרמים של חומר נפץ" הוסיף וקרא. "עכשיו תדמיינו שזה היה מגיע לבית שלכם, לסלון שלכם, לחדר הילדים שלכם. זה הטרור שאנחנו מתמודדים איתו".