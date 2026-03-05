המחוזי קיבל את הערר: ההגבלות על ברוורמן יוארכו

בית המשפט המחוזי קיבל את ערר המשטרה והאריך את התנאים המגבילים על צחי ברוורמן, כולל איסור יציאה מהארץ לשבוע נוסף. במהלך הדיון התעוררה מחלוקת בין המשטרה להגנה סביב הצורך בהמשך המגבלות

בית המשפט המחוזי בלוד קיבל היום (חמישי) את ערר המשטרה בעניין התנאים המגבילים שהוטלו על צחי ברוורמן, וקבע כי התנאים יעמדו בתוקפם עד ל־10 במרץ. ההחלטה ניתנה לאחר דיון בערר שהגישה המדינה על החלטת בית משפט השלום.



השופט מיכאל קרשן ציין בהחלטתו כי ההכרעה התקבלה לאחר שהוצעה לצדדים פשרה שקיבלו. "בתום הדיון בערר הצעתי לצדדים הצעה, והם קיבלוה. הערר מתקבל אפוא", כתב.

לפי ההחלטה, כלל התנאים המגבילים שנכללו בבקשת המשטרה יישארו בתוקף עד 10 במרץ. בנוסף נקבע כי תנאי עיכוב היציאה מהארץ יחול למשך שבעה ימים נוספים בלבד, עד ל־12 במרץ בחצות, ולא יוארך מעבר לכך.

עוד נקבע כי אם תנאי איסור היציאה מהארץ לא יוארך ובהמשך תבקש המשטרה לזמן את ברוורמן לחקירה, יהיה עליו להתייצב בתוך 48 שעות. במקביל ציין בית המשפט כי אם תוגש בקשה נוספת להארכת התנאים, מתבקשת המשטרה לעשות זאת כבר ביום ראשון הקרוב.

במהלך הדיון התפתח גם ויכוח בין הצדדים סביב עצם הצורך בהגבלות. נציג המשטרה, רפ"ק גיל ראכלין, אמר כי "גם בזמן מלחמה אנחנו עדיין מדינת חוק", והדגיש כי לשיטת המשטרה קיים צורך להמשיך את המגבלות כדי לאפשר את המשך החקירה. מנגד טען פרקליטו של ברוורמן, עו"ד ז'ק חן, כי הערר אינו מצביע על טעות בהחלטת בית משפט השלום.



