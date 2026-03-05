נתניהו עם טייסי ארה"ב: ״שיתוף הפעולה היסטורי״

ראש הממשלה ביקר בבסיס בדרום ונפגש עם טייסי חיל האוויר וטייסים אמריקנים המשתתפים במבצע "שאגת הארי", הדגיש את התקיפות באיראן ובלבנון ואמר: "ההישגים גדולים אך המלאכה עוד מרובה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (חמישי) בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ, שם נפגש עם טייסי חיל האוויר ועם טייסים מצבא ארצות הברית הפועלים לצד ישראל במסגרת מבצע ״שאגת הארי״.

במהלך הביקור שוחח נתניהו עם צוותי האוויר והקרקע על פעילות המבצע ועל שיתוף הפעולה המבצעי בין צה״ל לצבא ארצות הברית.





ראש הממשלה נתניהו בבסיס חיל האוויר בדרום צילום: מעיין טואף/ לע״מ.

בדבריו אמר ראש הממשלה כי מדובר בשיתוף פעולה משמעותי בין שתי המדינות.





״ביום השישי למבצע 'שאגת הארי', אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ עם הטייסים המופלאים שלנו ושל ארה״ב וצוותי הקרקע המסורים. שיתוף הפעולה הוא היסטורי, בין צבא ארה״ב לצה״ל ובין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני״, אמר נתניהו.





עוד הוסיף כי הפעילות הצבאית נמשכת במספר זירות. לדבריו, ״אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן וגם מול גורמי הטרור בלבנון. ההישגים הם גדולים, אבל המלאכה עוד מרובה״.





בסיום דבריו הודה נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על שיתוף הפעולה בין המדינות.

״אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, ובין ישראל וארה״ב. יחד נמשיך, ויחד נשיג את המשימות שלנו, בעזרת השם״, אמר.