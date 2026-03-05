אחרי 20 שנה: נחתם על צו השיפוט ליישובים גנים וכדים

20 שנה אחרי הגירוש מצפון השומרון, אלוף פיקוד המרכז חתם על צו השיפוט ליישובים גנים וכדים. ראש המועצה יוסי דגן בירך: "חתימה היסטורית בדרך לתיקון העוול של עקירת הישובים"

היסטוריה: 20 שנה אחרי הגירוש מיישובי גוש קטיף וצפון השומרון, אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, חתם היום (חמישי) על צו השיפוט לישובים שנעקרו בהתנתקות גנים וכדים.

"חתימת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט היא צעד היסטורי נוסף בדרך לתיקון העוול של עקירת ישובי צפון השומרון" אמר ראש מועצת שומרון יוסי דגן. "אחרי החזרה לחומש ושא-נור, אנחנו משלימים את המהלך, לא רק נחזור לישובים גנים וכדים אלא גם נכפיל ונשלש אותם".

"באחד הימים ההיסטוריים ביותר לעם ישראל, בשיאה של מלחמת תקומה והחזרת זקיפות הקומה הישראלית ועמידה על זכותנו לחיות ללא חשש מאיום כזה או אחר, נחתם צו השיפוט שמחזיר לנו את זקיפות הקומה גם בהתיישבות" הוסיף. "לא עוד נסיגות אלא להפך. נטיעת שורש ועמידה על זכויותינו. זהו צעד נוסף בדרך להחזרת החיים וההתיישבות בצפון השומרון - הטוב ביותר עוד לפנינו".

"אני מודה לאלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, לשר האוצר ולשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' ולמנהלת ההתיישבות בראשותו של יהודה אליהו על ההובלה והדחיפה ברמה הממשלתית" סיכם. "זהו רגע משמעותי שמחזיר את השורשים היהודיים לצפון השומרון ומאפשר תכנון והרחבה של הישובים בדרך מסודרת ובטוחה".