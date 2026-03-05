שקיעות אדומות בביה"ח הממוגן: עדן חסון ביקר חיילים ויולדות

כשגבול הצפון רושם היום (חמישי) שיאי מתיחות חדשים, ואיום הטילים מרחף מעל, הגיע הזמר עדן חסון אל חיפה כדי לפגוש את אלו שזקוקים לעידוד וקצת אסקפיזם. המפגש של חסון עם מטופלים וצוותי טיפול חיבר בין כאב המלחמה לנס של חיים חדשים.

חסון החל את הביקור במחלקות הכירורגיות במתקן התת קרקעי, שם פגש שני לוחמי שריון שנפצעו אתמול מטיל נ"ט. המפגש הראשון היה מרגש במיוחד; חסון שוחח עם הלוחם על רגעי הפציעה, בירר לשלומו ושר לו ולמשפחתו שיר שחיזק את כל הנוכחים. משם המשיך ללוחם השני , ושר לו ולסובבים ששהו לצדו, יחד עם הנהלת בית החולים.

הקריה הרפואית רמב"ם

הביקור קיבל תפנית אופטימית כשחסון הגיע לאגף נשים ויולדות. הצוות הרפואי, המיילדות והאחיות קיבלו אותו בהתרגשות, והוא לא היסס להיכנס לתוך חדרי הלידה. שם, כשהוא יושב לצד הנשים שנמצאות לקראת הלידה, הוא שר להן, התעניין בשלומן, ואפילו "שכתב" את אחד מלהיטיו, השיר "שמישהו יעצור אותי", והפך אותו לטובת האירוע ל"שיר זירוז לידה".