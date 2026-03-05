הותר לפרסום: אירוע בטחוני חריג בצפון

הסלמה בקרבות בדרום לבנון: מוקדם יותר היום (ה') פתחו מחבלי חיזבאללה במתקפה מרוכזת וקטלנית לעבר שני מוצבים של צה"ל באזור הלחימה. במהלך האירוע נורו כעשרה טילי נ"ט לעבר הכוחות ששהו במקום.

כתוצאה מהפגיעות במוצבים, נפצעו שלושה לוחמים. על פי הדיווח, לוחם אחד נפצע באורח קשה, לוחם נוסף באורח בינוני והשלישי באורח קל. הפצועים פונו במהירות לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים.

תגובה עוצמתית: חיסול מהאוויר ומהקרקע

מיד לאחר שיגור טילי הנ"ט, פתחו כוחותינו במתקפה משולבת ורחבה לעבר מקורות הירי ומרחבי ההתארגנות של חוליות המחבלים.

התגובה כללה תקיפות אוויריות של חיל האוויר לצד ירי ארטילרי וחי"ר מהקרקע. במהלך חילופי האש והמרדף אחר חוליות הנ"ט, חוסלו מספר מחבלים שלקחו חלק בתקיפה. בצה"ל ממשיכים לפעול במרחב כדי להסיר את האיום על המוצבים והכוחות הפועלים בדרום לבנון.