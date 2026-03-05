ביה"ד פסק: הטור בסרוגים הוא לא הסתה - כותב הפוסט המגדף יפצה

בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים קבע כי פוסט שפורסם בפייסבוק נגד כותב באתר "סרוגים" מהווה לשון הרע. השופטת קבעה כי הביטויים שנכתבו חורגים מביקורת לגיטימית ופוגעים בשמו של התובע, וחייבה את הנתבע לשלם פיצוי

בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים קיבל באופן חלקי תביעה שהגיש אורי נתנאל קירשנבום נגד אלון הראל, וקבע כי פוסט שפרסם הנתבע בפייסבוק מהווה לשון הרע. בהתאם לפסק הדין, הנתבע ישלם לתובע פיצוי של 20 אלף שקלים וכן הוצאות משפט בסך 500 שקלים.

התביעה הוגשה בעקבות פוסט שבו שיתף הנתבע מאמר שפרסם התובע באתר "סרוגים", והוסיף דברים חריפים נגדו. בין היתר יוחסו לתובע כינויים הקושרים אותו לאידאולוגיה נאצית ולארגוני טרור. התובע טען כי הדברים מהווים לשון הרע ואף הטרדה מינית, ודרש פיצוי של 30 אלף שקלים.

בית המשפט: ביטויים פוגעניים ומכוונים לפגיעה

השופטת חגית פלאוט־באב"ד קבעה כי הפוסט אכן מהווה "פרסום" לפי חוק איסור לשון הרע, וכי הביטויים שנכתבו בו חורגים מגבולות ביקורת לגיטימית. לפי פסק הדין, הכינויים וההשוואות שנכתבו בפוסט מציגים את התובע באור קיצוני ומייחסים לו תכונות חמורות, באופן שעלול להשפילו בעיני הציבור.

עוד צוין כי גם אם כוונת הנתבע הייתה להביע עמדה במסגרת ויכוח ציבורי, סגנון הדברים והיקף הביטויים הפוגעניים מעידים כי מדובר בפרסום שנועד לפגוע בתובע באופן אישי.

הטענה להטרדה מינית נדחתה

במקביל דחה בית המשפט את טענת התובע שלפיה הדברים מהווים הטרדה מינית. בפסק הדין נקבע כי למרות שהפוסט כלל ביטויים קשים ובוטים בעלי קונוטציה מינית, ההקשר הכולל היה פוליטי ולא כוון למיניותו של התובע.

הגנות הנתבע נדחו

הנתבע טען להגנות הקבועות בחוק, ובהן "אמת בפרסום" והבעת דעה בתום לב. בית המשפט קבע כי לא הוכחה אמיתות הפרסום וכי סגנון הדברים שולל את טענת תום הלב.

לכן נקבע כי הפרסום מהווה לשון הרע שאינה מוגנת בהגנות החוק, והנתבע חויב בפיצוי כספי. עוד נקבע כי ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 30 יום.