מנהיג החות'ים בהצהרה רשמית: עומדים לצד איראן

עד כה נמנעו החות'ים בתימן להתייחס למבצע "שאגת הארי" ולמלחמה מול איראן, כעת מנהיגם בתימן אומר: "נפעל צבאית ברגע שיהיה צורך"

מבצע "שאגת הארי" משפיע על המזרח התיכון כולו, ולא רק. אחרי שארגון הטרור חיזבאללה החליט להצטרף למערכה, הערב (חמישי) מתפרסמת התייחסותו של מנהיג החות'ים בתימן.

בעקבות המלחמה של ישראל וארצות הברית מול איראן הוא שולח מסר ואומר: "עומדים לצד איראן. נפעל צבאית ברגע שיהיה צורך".

על פי הדיווח ששודר אתמול (רביעי) בחדשות 12, המורדים החות'ים לא צפויים להצטרף למערכה מכיוון מדובר באסטרטגיה איראנית. בהתייעצויות שהתקיימו בדרג המדיני והצבאי עולה הערכה שאיראן היא זו שביקשה מהחות'ים להמתין.

זה הפתיע את גורמי הביטחון בישראל. אך קשה לדעת מה זה אומר לגבי ההמשך, ובכל זאת, על פי הערכות בישראל לא מן הנמנע שנראה אותם מצטרפים בתקופה הקרובה.



