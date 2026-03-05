הרמטכ"ל: בידנו מהלכים מפתיעים נוספים שלא אחשוף

הרמטכ״ל אייל זמיר מסר הערב (חמישי) הצהרה מיוחדת, הראשונה מאז תחילת מבצע שאגת הארי, והתייחס להתקדמות הלחימה מול איראן ולהמשך הפעילות הצבאית. לדבריו, המבצע החל לפני פחות משבוע לאחר תכנון ממושך שנעשה בחשאיות על ידי אלפי חיילים ואנשי מקצוע ממערכים שונים בצה״ל, בשיתוף פעולה עם ארצות הברית.

לדברי הרמטכ״ל, "מזה שישה ימים אנחנו מכים במשטר הטרור האיראני ללא הפסקה", והמבצע מתנהל על פי התוכנית שנקבעה מראש. הוא ציין כי במהלך מהלומת הפתיחה הוטלו עשרות חימושים על יעדים מרכזיים של המשטר האיראני, ובמהלך הפעולה חוסלו עשרות מבכירי המשטר.

בהצהרתו ציין הרמטכ״ל כי מאז תחילת המבצע ביצעו טייסי חיל האוויר כ־2,500 גיחות והטילו למעלה מ־6,000 חימושים על מטרות שונות ברחבי איראן. לדבריו, בתוך כ־24 שעות הצליח חיל האוויר לפרוץ את הדרך לפעולה מעל טהרן ולהשיג עליונות אווירית כמעט מוחלטת.

"השמדנו כ־80 אחוז ממערכות ההגנה האווירית והשגנו עליונות אווירית כמעט מוחלטת בשמי איראן", אמר הרמטכ״ל. לדבריו, בעקבות זאת הצליח צה״ל לפגוע באופן משמעותי גם במערך הטילים הבליסטיים של המשטר.

עוד אמר כי "נטרלנו והשמדנו למעלה מ־60 אחוז ממשגרי הטילים הבליסטיים", והוסיף כי מדובר בהישג משמעותי שמפחית את הפגיעה בעורף הישראלי. עם זאת הדגיש כי האיום עדיין קיים. "האיום טרם הוסר. כל טיל הוא קטלני ומהווה סכנה", אמר.

הרמטכ״ל ציין כי לאחר השלמת שלב מהלומת הפתיחה עוברת המערכה לשלב חדש. "כעת אנו עוברים לשלב הבא במערכה שבו נגביר את הפגיעה ביסודות המשטר וביכולותיו הצבאיות", אמר. לדבריו, בידי צה״ל תוכניות מבצעיות נוספות. "יש בידינו מהלכים מפתיעים נוספים שאין בכוונתי לחשוף".

בהמשך דבריו התייחס לשיתוף הפעולה עם ארצות הברית ואמר כי הוא נמצא בקשר רציף עם בכירי הצבא האמריקני, בהם מפקד המטות המשולבים של צבא ארצות הברית דן קיין ומפקד פיקוד המרכז האמריקני בראד קופר.

לדבריו, "אנחנו נלחמים מתוך אינטרסים וערכים משותפים, במלחמה כתף אל כתף". עוד אמר כי הפעילות המשותפת של צה״ל וצבא ארצות הברית מביאה לפגיעה משמעותית ביכולותיו הצבאיות של המשטר האיראני.

הרמטכ״ל הוסיף כי "זהו שיתוף פעולה היסטורי", וציין כי לדברי מפקד סנטקום, צבא ארצות הברית וצה״ל, "שני הצבאות החזקים בעולם, שולטים בשמי מדינת הטרור הגדולה בעולם".

בהצהרה התייחס גם לזירה הצפונית ולמעורבות חיזבאללה בלחימה. לדבריו, הארגון "ביצע טעות אסטרטגית ובניגוד לאינטרסים של אזרחי לבנון בחר להצטרף למערכה". הרמטכ״ל ציין כי צה״ל ממשיך לתקוף מטרות של הארגון הן לאורך הגבול והן בעומק לבנון.

עוד אמר כי במהלך הלילה חוסל ראש מערך האש של חיזבאללה, המכונה "פידאא". לדבריו, אותו בכיר היה אחראי למספר פיגועים נגד ישראלים ובהם ירי הנ״ט באירוע בהר דב בשנת 2015 שבו נהרגו שני לוחמי צה״ל.

לדברי הרמטכ״ל, צה״ל פועל גם להעמקת השליטה הביטחונית בגבול הצפון. "פקדתי על כוחות צה״ל לנוע קדימה ולהעמיק את קו השליטה בגבול תוך התמקמות בנקודות מפתח בדרום לבנון", אמר.

בסיום דבריו פנה הרמטכ״ל לאזרחי ישראל והדגיש את חשיבות החוסן בעורף. "אתם מקור הכוח של צה״ל", אמר. לדבריו, כאשר העורף חזק ומלוכד, צה״ל יכול לפעול בעומק הזירות ולהשיג את יעדיו.

הרמטכ״ל הביע תנחומים למשפחות ההרוגים ואיחל החלמה לפצועים. "זו מערכה היסטורית שמטרתה להבטיח את קיומנו ועתידנו כאן", אמר, והוסיף כי צה״ל ימשיך לפעול "בנחישות ובעוצמה למען ביטחון ישראל".