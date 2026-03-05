לשכת הרצוג: "בשעה שכולם מגוייסים, הנשיא לא עוסק בחנינה"

לאחר המתקפה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגד יצחק הרצוג, בבית הנשיא אמרו בתגובה כי "בשעה שכולנו מגוייסים, נשיא המדינה לא עוסק בסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו"

בלשכת נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיבו הערב (חמישי) לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ והמתקפה סביב הענקת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. בהודעה הוסבר כי הנשיא הרצוג לא הבטיח לגורם כלשהו שתינתן חנינה בתיקי נתניהו, והבהיר שכל בקשה תטופל לפי הכללים.

"בשעה שכולנו מגוייסים, נשיא המדינה לא עוסק בסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו" נמסר. "הנשיא הרצוג מכבד ומעריך מאוד את תרומתו האדירה של הנשיא טראמפ לביטחון ישראל, רואה בו מנהיג העולם החופשי, בעל ברית מרכזי של מדינת ישראל ומוקיר במיוחד את עמדתו הנחושה נגד איראן".



לדבריהם, "נשיא המדינה הביע בעבר באופן גלוי את עמדתו כי נכון שהמערכות הרלוונטיות יקיימו שיח ענייני במטרה להגיע להסדר מוסכם, לרבות אפשרות של עסקת טיעון, בתיק ראש הממשלה".

בסיכום הודעת בית הנשיא הובהר כי "למען הסדר הטוב, וכפי שהובהר בעבר כבר כמה פעמים - ישראל היא מדינת חוק ריבונית, ולפיכך בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ולאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים״.



