האופוזיציה מגיבה לטראמפ: "ישראל אינה מדינת חסות"

באופוזיציה תקפו את העיסוק בחנינה לנתניהו במהלך המלחמה. לפיד אמר כי "ישראל אינה מדינת חסות", ואיזנקוט הוסיף כי כל התעסקות בנושא בעת הזו "פסולה וצריכה להידחות על הסף"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד וחבר הכנסת גדי איזנקוט התייחסו הערב (חמישי) לסערה סביב הקריאות להענקת חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו בזמן המלחמה, ומתחו ביקורת חריפה על עצם העלאת הסוגיה בעת הזו.

לפיד כתב כי ישראל היא מדינה עצמאית ואינה כפופה ללחצים חיצוניים. לדבריו, עצם העיסוק בנושא בעת מלחמה אינו ראוי. "ישראל אינה מדינת חסות", כתב לפיד, והוסיף כי "העובדה שראש הממשלה ממשיך לעסוק בענייניו האישיים בזמן מלחמה ואף מגייס לכך את הנשיא טראמפ במקום שהאמריקאים יתמקדו רק בניצחון על איראן, היא לא רק עלבון למדינת ישראל אלא גם משחק מסוכן בביטחון ישראל".

עוד טען לפיד כי העלאת הסוגיה בזירה הבינלאומית עלולה לפגוע במאמץ המלחמתי ובשיתוף הפעולה עם ארצות הברית. לדבריו, "האמריקאים צריכים להיות ממוקדים במאבק מול איראן, לא בעניינים האישיים של ראש ממשלת ישראל".

גם חבר הכנסת גדי איזנקוט הצטרף לביקורת והדגיש כי ישראל היא מדינה ריבונית שאינה מקבלת התערבות בענייניה הפנימיים. "מדינת ישראל היא מדינה עצמאית, דמוקרטית וריבונית. אסור לקבל כל התערבות חיצונית בענייניה", כתב איזנקוט.

איזנקוט הוסיף כי ערבוב בין אינטרסים לאומיים לבין אינטרסים אישיים עלול לפגוע במוסדות המדינה. "עירוב האינטרסים הלאומיים של ישראל באינטרסים האישיים של נתניהו הוא סכנה לעצמאותה של מדינת ישראל ולעצמאות מוסדותיה ובהם בית הנשיא, מערכת המשפט והחוק".

לדבריו, עצם העיסוק בנושא החנינה בעת הזו אינו ראוי. "כל התעסקות בחנינת נתניהו בשעה זו פסולה וצריכה להידחות על הסף. על ראש הממשלה לדרוש זאת בקולו".