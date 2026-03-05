שקמה ברסלר בתגובה ראשונה למתקפה החריפה של טראמפ

פרופסור שקמה ברסלר מגיבה למתקפה הקשה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הנשיא יצחק הרצוג, בטענה שהוא לא מעניק לנתניהו חנינה למרות שהוא הבטיח לעשות זאת חמש פעמים.

ברסלר שיתפה את המקתפה של טראמפ וכתבה: "אז הרצוג הבטיח לטראמפ חמש פעמים שייתן חנינה (כלומר זיכוי והרס שלטון החוק) לראש ממשלת הטבח. מינוי תמורת זיכוי כבר אמרנו?".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (חמישי) לסוגיית החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר בראיון לחדשות 12 כי לדעתו נשיא המדינה יצחק הרצוג צריך להעניק לנתניהו חנינה באופן מיידי כך פרסם הכתב ברק רביד.

לדברי טראמפ, בתקופת המלחמה אין מקום להליכים שעלולים להסיח את דעתו של ראש הממשלה. "אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה עם איראן", אמר.

טראמפ הוסיף כי שוחח עם הרצוג בנושא החנינה במשך תקופה ממושכת וטען כי הנשיא הבטיח לו מספר פעמים כי יפעל בנושא. "הוא הבטיח לי חמש פעמים שהוא ייתן חנינה לביבי", אמר טראמפ והוסיף כי הבהיר להרצוג כי לא ייפגש עמו אם לא יעשה זאת.