שקמה ברסלר מגיבה למתקפה של דונלד טראמפ

פרופ' שקמה ברסלר, מראשי המחאה נגד הממשלה, התייחסה לביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית, תוך שהיא מפקפקת במטרת נסיעתו של נתניהו לארה"ב.

בציוץ שהעלתה לחשבון ה-X שלה, כתבה ברסלר: "היו הרבה שתהו לגבי מטרת הנסיעה של ראש ממשלת הטבח לארה״ב". למילים אלו צירפה ברסלר צילום מסך של כותרת העוסקת בדבריו האחרונים של הנשיא דונלד טראמפ.

בכותרת ששיתפה ברסלר נכתב: "טראמפ: הרצוג צריך להתבייש שהוא לא נתן לנתניהו חנינה". דבריו של טראמפ הגיעו על רקע הדיונים בארה"ב סביב עתידו הפוליטי והמשפטי של נתניהו, והביקורת שמתח הנשיא האמריקני על נשיא המדינה יצחק הרצוג שלא פעל לסיום ההליכים המשפטיים נגד ראש הממשלה.