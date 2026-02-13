עמית סגל מכה על חטא: זה החלק שלי בטבח השבעה באוקטובר

יותר משנתיים אחרי טבח השבעה באוקטובר, הפרסן הפוליטי עמית סגל, מכה על חטא וחושף את חלקו

יותר משנתיים חלפו מאז טבח ה-7 באוקטובר, והפרשן הפוליטי עמית סגל בוחר להקדיש את טורו ב'ישראל היום' לחשבון נפש אישי על הקונספציה שבה היה שבוי, לדבריו, שנים לפני המלחמה. סגל חוזר לטור שכתב בשנת 2018, שבו מתח ביקורת על מה שכינה אז "נהי" סביב טרור עפיפוני התבערה מרצועת עזה.

"כל אחד חייב חשבון נפש על חלקו לפני 7 באוקטובר", כותב סגל בגילוי לב. "חשבון הנפש שלי הוא טור שכתבתי ב־2018 נגד הנהי על שריפת שדות העוטף באמצעות עפיפוני תבערה".

באותם ימים, כאשר אלפי דונמים של חקלאות נשרפו כתוצאה מעפיפונים ובלוני תבערה, סגל סבר כי מדובר באמצעי פרימיטיבי שאינו מהווה איום אסטרטגי. "סברתי, בטעות, שהעפיפונים הם שריד פתטי של תוכניות חמאס להשמיד את כולנו, ולכן אין צורך להתרגש מהם", הוא מודה כעת.

סגל מסביר כי הכישלון בהבנת המציאות היה נעוץ בחוסר היכולת לזהות את היצירתיות והנחישות של האויב: "לא הבנתי שמדובר ברמז מטרים לכך שאין חומה שאי אפשר לעבור עם קצת יצירתיות, ושבמקום שבו שורפים שדות – בסוף ישרפו חמ"לים ובתים".