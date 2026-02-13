דיווח: תרחיש הקיצון אליו נערכים בישראל

ברקע ההערכות בישראל כי המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן על סף פיצוץ, זה תרחיש הקיצון אליו נערכים בישראל

מערכת הביטחון מעלה הילוך בהיערכות לתרחישי הסלמה אזורית, זאת על רקע ההערכות הגוברות כי המשא ומתן המדיני בין ארצות הברית לאיראן נמצא על סף קריסה סופית. על פי דיווח באתר 'וואלה', פיקוד העורף וחיל האוויר החלו בביצוע פעולות משמעותיות להבטחת הרציפות התפקודית של המדינה תחת אש כבדה.

במרכז ההיערכות עומד תרחיש מדאיג: במידה והמגעים הדיפלומטיים ייכשלו, ארצות הברית עשויה להוציא אל הפועל תקיפה יזומה על אדמת איראן. במערכת הביטחון מעריכים כי צעד כזה יגרור תגובה איראנית חריפה ומיידית שתופנה כלפי מדינת ישראל.

לפי התרחיש הנבחן, ישראל עלולה להתמודד עם מתקפת טילים בליסטיים רחבת היקף שתשוגר ישירות משטח איראן, ובמקביל – ירי משולב של מיליציות הנתמכות על ידי טהרן בתימן, בעיראק ובלבנון.

מפקד פיקוד העורף, האלוף שי קלפר, מוביל את המערך שנועד להבטיח כי העורף הישראלי יוכל להמשיך לתפקד גם תחת מתקפה אינטנסיבית על תשתיות אסטרטגיות. במקביל, חיל האוויר תחת פיקודו של האלוף תומר בר, נערך להגנה מוגברת על בסיסי החיל והמערכים הטכנולוגיים הרגישים. המטרה היא לוודא כי יכולות ההגנה האווירית של צה"ל, לצד יכולות התקיפה, לא ייפגעו גם אם הבסיסים עצמם יהיו תחת אש.

במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בהיערכות מחייבת לנוכח חוסר היציבות המדיני, ובמטרה לצמצם ככל הניתן את הפגיעה באזרחים ובנכסים אסטרטגיים של מדינת ישראל ביום פקודה.