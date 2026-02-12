דיווח דרמטי: איראן פתחה במהלך מסוכן

ארה"ב ואיראן מתגמשות אחת לשניה ונמצאות בדרך להסכם, כך דווח היום בפיינשל טיימס מפי שר החוץ הטורקי האקאן פידאן. לפי הדיווח, המבוסס על דברי הדיפלומט הבכיר שמתווך בין הצדדים, וושינגטון אותתה על נכונות לסגת מהדרישה שאיראן תפסיק לחלוטין את העשרת האורניום, כל עוד התהליך יוגבל לגבולות ברורים. מנגד, איראן הביעה נכונות להסכים להגבלות על רמות ההעשרה ולמשטר פיקוח קפדני, בדומה למסגרת הסכם הגרעין מ-2015.

פידאן הזהיר כי ניסיון להרחיב את המשא ומתן כך שיכלול גם את תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן או את תמיכתה בארגונים אזוריים עלול להכשיל את המגעים ולהוביל למלחמה נוספת באזור. לדבריו, בעוד שסוגיית הגרעין היא בינלאומית, נושאי הטילים והשלוחים (פרוקסי) הם בעלי השפעה אזורית בלבד ואינם בעלי טווח הגעה עולמי.

כלומר, נראה שהטקטיקה של איראן היא להסכים לשינויים בגרעין, בעיקר בכדי להוריד מגבה את ארה"ב, והיא כמובן תוכל לעשות אחר כך כרצונה, בדיוק כפי שהיא שיקרה בעבר לגבי ייצור הגרעין במדינתה.

בשבוע שעבר קיימו שליחי ארה"ב, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, שיחות עקיפות במוסקט עם שר החוץ האיראני עבאס אראקצ'י. המגעים בוצעו בתיווך של טורקיה, קטאר, עומאן ומצרים. הנשיא דונלד טראמפ תיאר את השיחות כ"טובות מאוד" וציין כי הסכם שיתמקד בגרעין בלבד עשוי להיות מקובל עליו, חרף דרישות קודמות לטיפול בחיזבאללה ובחות'ים.

השיחות מתנהלות על רקע המתיחות הביטחונית שנוצרה לאחר שארה"ב הצטרפה ביוני האחרון למתקפה ישראלית נגד מתקני גרעין באיראן. במקביל, איראן מתמודדת עם משבר כלכלי ומחאות פנימיות נרחבות שהתרחשו בחודש שעבר.

ארה"ב הגבירה את נוכחותה הצבאית באזור עם פריסת ספינות מלחמה רבות, ושוקלת שליחת נושאת מטוסים שנייה. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, נפגש ביום רביעי עם טראמפ בבית הלבן והתעקש כי כל משא ומתן חייב לכלול הגבלות על ארסנל הטילים האיראני כדי לשמור על העליונות הצבאית של ישראל באזור.