שלושה פלסטינים נעצרו בחשד להשלכת בקת"בים לעבר בית אל

בפעילות מבצעית הצליחו אמש כוחות הביטחון לשים את ידם על חוליית צעירים פלסטינים החשודים בטרור עממי נגד היישוב בית אל. המעצר בוצע על ידי בלשי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ש"י, בשיתוף לוחמי צה"ל מחטיבת בנימין ובהכוונה מודיעינית צמודה של שירות הביטחון הכללי

במהלך החודש האחרון הפך היישוב בית אל ליעד למספר מתקפות של בקבוקי תבערה. האירועים החוזרים ונשנים הובילו לפתיחת חקירה מאומצת ומשותפת של המשטרה והשב"כ, במטרה לחשוף את זהות המבצעים שסיכנו את חיי התושבים באזור. לאחר עבודת איסוף מודיעיני מדויקת, התגבשה התשתית הראייתית שהובילה למבצע המעצרים הלילי.

עם הפיכת החקירה לגלויה, פשטו כוחות הביטחון על מקום מגוריהם של החשודים במחנה הפליטים ג'ילזון. במהלך הפעילות נעצרו שלושה חשודים, בגילאי 15 עד 19, המעורבים על פי החשד באופן ישיר בהשלכת המטענים.

העצורים הועברו מיידית להמשך תשאול וחקירה במשרדי היחידה המרכזית. במערכת הביטחון מדגישים כי שיתוף הפעולה ההדוק בין זרועות הביטחון – המשטרה, צה"ל והשב"כ – הוא המפתח לסיכול מהיר של אירועי פח"ע (פעילות חבלנית עוינת) ולשמירה על מרקם החיים והביטחון בגזרה. חקירת המקרים נמשכת וצפויים מעצרים נוספים במידת הצורך.