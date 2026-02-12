פרידה מדוסון: ג'יימס ואן דר ביק הלך לעולמו בגיל 48

השחקן שגילם את דוסון והפך לאחד הסמלים הגדולים של שנות ה-90, נכנע למחלת הסרטן לאחר מאבק חשוף ואמיץ. הוא הותיר אחריו אישה, שישה ילדים ומורשת של רגישות בלתי נשכחת על המסך

עולם הבידור מרכין ראש עם פטירתו של השחקן ג'יימס ואן דר ביק, שהלך לעולמו אתמול (רביעי) לאחר מאבק של שלוש שנים בסרטן המעי הגס. ואן דר ביק, שזכור למיליונים כדוסון לירי מהדרמה האיקונית "דוסון קריק", נפטר בשלווה כשהוא מוקף בבני משפחתו.

פריצתו של ואן דר ביק בסוף שנות ה-90 הפכה אותו לאחד הפנים המזוהות ביותר עם דור ה-Y. הוא גילם את הנער הרגיש והחולם שחיפש תשובה לכל שאלה קיומית, והפך לסמל של כנות רגשית על המסך. לאורך השנים הוא הפגין ורסטיליות גם בקולנוע (בסרטים כמו "Varsity Blues") ובקומדיה, שם ידע לצחוק על התדמית שלו בחינניות רבה.

מאז אובחן בסוף 2024, בחר ואן דר ביק לשתף את הציבור במחלתו באופן חשוף ואופטימי. הוא הפך לקול בולט להעלאת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב צעירים, תוך שהוא מתעד את רגעי השפל והגאות בטיפולים. בהודעת הפרידה שלו, ציינה אשתו קימברלי כי הוא פגש את ימיו האחרונים "באומץ, אמונה וחסד".

הוא הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. מותו הוא אבדה כואבת לא רק למשפחתו, אלא למיליוני מעריצים שגדלו לצדו וראו בו חלק בלתי נפרד מנוף ילדותם. יהי זכרו ברוך.