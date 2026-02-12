סערת הרב זרביב: חגי לובר תופס צד

סערת ביטול השיחה של הרב אברהם זרביב בישיבת ההסדר "אורות שאול" בתל אביב מסרבת להירגע, והבוקר (חמישי) היא מקבלת זווית אישית ומטלטלת. חגי לובר, אביו של יהונתן ז"ל שנפל בקרב בחאן יונס, פרסם פוסט נוקב שבו הוא מעניק גיבוי מלא לרב זרביב – רב צבאי ולוחם צמ"ה – ותוקף את המדיניות והשיקולים שהובילו לביטול המפגש ולדבריו, גם למות בנו.

בפתח דבריו בחר לובר לא לעסוק בפרטי המחלוקת המנהלתית: "לא נכנס לשאלות מי הזמין ומי הוזמן, ומי נעלב ומי התנצל. רק יודע את העניין העקרוני המדיר את שנתי: יהונתן נהרג כי הרב זרביב וחבריו מהצמ״ה לא הוזמנו לחאן יונס להרוס את הבניינים הגבוהים שמהם הוא נורה!".

לובר מתאר כיצד הפלוגה של בנו נאלצה להיכנס באופן מסוכן ואובדני לשטח השמדה בגלל מבנים שלא הושטחו מראש. "אלמלא יהונתן הסתער ומסר את נפשו, לא היינו המשפחה השכולה היחידה", הוא כותב בכאב.

האב השכול יוצא בביקורת חריפה נגד הקו המוסרי שמייצג הרב שרלו, המסתייג לעיתים מהרס נרחב של תשתיות: "כל הסוברים שלהרוס בתים זה אכזרי... מוזמנים לבוא אלינו הביתה ולראות אותנו חיים בין הריסות ביתנו שקרס. העדפת האויב ובתיו בזמן מלחמה, וצדקנות יתרה שלקוחה מתקופות שלום, מביאה אל הפתחים שלושה קצינים שמבשרים בשורה איומה שממוטטת על יושביהם את הבתים".

בהתייחסו לוויכוח על אופי הפעילות של לוחמי ההנדסה ועל "רוח הלחימה" של הרב זרביב, הבהיר לובר כי הצלת חיי הלוחמים גוברת על כל בירור של כוונה או סגנון: "אם מישהו עושה את העבודה המוצדקת והנכונה, אני לא בודק לו בציציות אם הוא פועל מתוך תחושות נקמה... מצידי שיהרוס 'שלא לשמה' ויציל נפשות ממיתה, ומשפחות מהשכול הנורא".

את דבריו חתם לובר בהצדעה לרב אברהם זרביב, דווקא על רקע ביטול השיחה בישיבה: "תודה לך הרב זרביב וחבריו לצמ״ה. לפחות אלינו הביתה אתם מוזמנים, ותתקבלו בשטיח אדום באהבה ובכבוד מלכים!".