שוטרים שמעו קולות ירי מהשטח - וחשפו נשק מסוג M16

במהלך פעילות מבצעית של שוטרי המחוז הצפוני, איתרו השוטרים את הנשק לאחר שזיהו רכב חשוד שנע על דרך עפר, ובסמוך אליו פח אשפה שאליו הוא נזרק. 2 תושבי סחנין נעצרו בחשד לאחזקת והיום יוגש נגדם כתב אישום

שוטרי המחוז הצפוני שמעו קולות ירי מהשטח, חתרו למגע והצליחו לחשוף נשק מסוג M16. הבוקר (חמישי) יוגשו כתבי אישום נגד היורים.

בחודש שעבר, במהלך פעילות מבצעית של שוטרי המחוז הצפוני סמוך לישוב עוזייר, איתרו השוטרים נשק מסוג M16 לאחר ששמעו קולות ירי חשודים מרחוק.

השוטרים החלו לנוע לכיוון קולות הירי ומספר דקות לאחר מכן זיהו רכב חשוד שנע על דרך עפר. הניידת סימנה לרכב לעצור אך הנהג ניסה להימלט ונעצר על ידי ניידת נוספת שחסמה את המשך דרכו.

דוברות המשטרה

בתוך הרכב נעצרו שני תושבי סחנין בני 23,. בחיפוש שבוצע מתחת למושב אותר תרמיל, אך הנשק שהיה אמור להיות בו - לא אותר ולא נמצא בפנים. בבדיקה שביצעו השוטרים על צרור מפתחות הרכב אותר מפתח למנעול שנמצא מתאים לשטח חקלאי סמוך, שם הצליחו השוטרים לאתר רובה סער מסוג M16 בתוך פח אשפה וכן תרמילים רבים שהצביעו על ביצוע הירי במקום.

מעצר של השניים הוארך מעת לעת והבוקר עם סיום שלב החקירה צפויה פרקליטות מחוז צפון להגיש כתב אישום נגד השניים בבית המשפט בנוף הגליל- נצרת.