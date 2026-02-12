המפכ"ל באזהרה לציבור: "אנחנו במצב חירום"

מפכ"ל המשטרה דני לוי, התייחס היום לסערה ביממה האחרונה ואמר: "אנחנו במצב חירום"

מפכ"ל המשטרה דני לוי פתח הבוקר (חמישי) את דיון הערכת המצב בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר, והגדיר את גל הרציחות, בדגש על החברה הערבית, כ"מצב חירום לאומי".

לדבריו, המלחמה בארגוני הפשיעה מחייבת "טיפול שורש של כלל משרדי הממשלה", בהם החינוך, הרווחה, הכלכלה והמשפטים, וכן שילוב של ההנהגה המקומית, צה"ל והארגונים החברתיים.

כזכור, במהלך הלילה הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית גבתה את חייהם של חמישה בני אדם בחמש זירות שונות ברחבי הארץ: רהט, ירכא, פוריידיס, לוד ושגב שלום. מתחילת השנה נרצחו 45 בני אדם, עלייה חדה לעומת 31 קורבנות בתקופה המקבילה אשתקד.



המפכ"ל פנה למערכת המשפט ולפרקליטות, ודרש החמרה מיידית בענישה, הגשת כתבי אישום מהירים וטיפול מיידי בבקשות לצווי הגבלה מנהליים. בנוסף קרא לחקיקה דחופה שתשיב למשטרה את הכלים הטכנולוגיים שנגרעו ממנה: "אין לנו יכולת לבלום ולמנוע כשידינו כפותות, אוזנינו אטומות ועינינו מכוסות".

לדבריו, המשטרה פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה, מבצעת מעצרים, תופסת אמצעי לחימה, מסכלת מקרי רצח ופוגעת בתשתיות הכלכליות של ארגוני הפשיעה, אך "זה לא מספיק".



