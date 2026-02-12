אברי גלעד מודאג: "על זה צריך לצאת לרחובות"

אחרי נבואות הזעם של אילון מאסק, מגיש הטלוויזיה אברי גלעד, קורא לצאת לרחובות ולהפגין: "על זה צריך להפוך שולחנות"

האזהרות סביב עתיד הבינה המלאכותית (AI) עולות מדרגה, והפעם אברי גלעד הוא זה שבוחר להציב סימני שאלה נוקבים מול המהירות שבה הטכנולוגיה משתלטת על חיינו. במונולוג חריף, מתייחס גלעד לדבריו של אילון מאסק, שטען כי לאנושות נותרו כ-36 חודשים בלבד לפני שהבינה המלאכותית "תתרסק לנו על הראש" ותשבית את הטכנולוגיה המוכרת לנו.

"מספרים לנו שבתוך שנים בודדות חצי מהעולם יהיה בלי עבודה," אמר גלעד. "בונים תחנות כוח ענקיות, מדברים אפילו על תחנות כוח בחלל כדי לייצר חשמל למכונות שחושבות במקומנו. ולי יש רק שאלה אחת פשוטה: מישהו שאל אותנו?".

גלעד תוקף את העובדה שגורל האנושות נקבע על ידי קומץ אנשים מצומצם: "כמה אנשים, עשרה או עשרים, ישבו באיזה חדר והחליטו שהאנושות סיימה את הפרק הראשון ועוברת לפרק חדש? הם לא שאלו אם בא לנו עולם בלי עבודה, בלי פרטיות, עם צריכת אנרגיה מטורפת ועם בעיות שמעולם לא היו פה. ברור שיש לזה פוטנציאל אדיר, אבל הסיכונים עצומים יותר".

לדבריו, מי שמרוויח מהמצב הוא קומץ קטן שכבר היום שולט בכסף, בכוח ובטכנולוגיה. גלעד קורא לציבור בעולם כולו להתעורר ולדרוש תשובות: "אין לי פתרון קסם, אבל אם יש סיבה אמיתית לצאת לרחובות בעולם כולו עכשיו – זה לא בשביל סיסמאות ריקות. המסר צריך להיות אחד: 'Stop and Ask'. תעצרו ותשאלו אותנו".

את דבריו חתם בקריאה למקבלי ההחלטות ולחברות הטכנולוגיה: "תעשו משאל עם עולמי אם בכלל בא לנו על הדבר הזה. ואם לא שואלים אותנו – לפחות תגידו לנו איפה דוושת הברקס".