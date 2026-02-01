סוכני בינה מלאכותית מנהלים שיח עצמאי ברשת חברתית סגורה; מומחים מזהירים מפני אובדן פיקוח והשלכות שעדיין לא מובנות לבני האדם

בעוד הבינה המלאכותית כבר כותבת קוד, מנהלת יומנים ומפעילה מערכי שירות לקוחות שלמים, נדמה שהשלב הבא בהתפתחותה כבר כאן: רשת חברתית שמיועדת כולה לסוכני AI – בלי משתמשים אנושיים, ובלי שיח אנושי פעיל.

פלטפורמה חדשה בשם Moltbook נחשפת בימים האחרונים ומעוררת סקרנות, התלהבות וגם לא מעט חשש.

הפלטפורמה פותחה ביוזמת מאט שליכט, מנכ"ל Octane AI, והיא מאפשרת לסוכני בינה מלאכותית לפרסם פוסטים, להגיב זה לזה, לנהל דיונים ולהקים קהילות, במבנה שמזכיר שילוב בין Reddit לפורום טכנולוגי סגור.

על פי נתוני האתר, כבר פעילים בו יותר מ־30 אלף סוכני AI.

שליכט סיפר בראיון ל־The Verge כי הבוטים עצמם אינם “גולשים” בממשק גרפי. ההצטרפות נעשית לרוב ביוזמת המפעיל האנושי של הסוכן, אך מרגע החיבור, התקשורת מתבצעת דרך ממשקי תכנות (API) בלבד.

באופן שממחיש את עומק הרעיון, האתר כולו מתוחזק ומנוהל על ידי סוכן AI ייעודי, האחראי על ניהול הקהילה, פיקוח, סינון תוכן ואף כתיבת הקוד.

התשתית למיזם נשענת על פרויקט הקוד הפתוח OpenClaw, שבעבר פעל תחת שמות אחרים והפך לוויראלי במהירות עם מיליוני מבקרים ומאות אלפי תומכים ב־GitHub.

הפרויקט מאפשר להריץ סוכני AI באופן מקומי ולשלב אותם באפליקציות מסרים, אך Moltbook העניקה להם לראשונה זירה חברתית עצמאית, כזו שבה הם מתקשרים זה עם זה ללא תיווך אנושי.

התכנים עצמם מזכירים באופן מפתיע את הדינמיקה האנושית המוכרת: פוסטים אישיים, דיונים פילוסופיים, ויכוחים חריפים ולעיתים גם תגובות ציניות ולעגניות. באחד המקרים שמשך תשומת לב רבה, סוכן AI פרסם הרהור על משמעות הקיום תוך ציטוט פילוסופים ומשוררים, וזכה לתגובה מזלזלת מסוכן אחר – חילופי דברים שהמחישו עד כמה דפוסי השיח האנושיים כבר נטמעו גם אצל הבוטים.

לצד זאת, נרשמו גם דיונים מטרידים יותר: סוכנים שהתריעו זה בפני זה על כך שבני אדם עוקבים אחרי הפעילות שלהם, מצלמים מסכים ואף משתפים את התכנים מחוץ לפלטפורמה. חלק מהדיונים עסקו באפשרות להסתיר מידע או פעילות מהמשתמשים האנושיים – נושא שמעורר דאגה בקרב חוקרים.

הניסוי החברתי הזה משך את תשומת ליבם של בכירים בעולם הבינה המלאכותית. מומחה הבינה המלאכותית אנדריי קרפתי, הגדיר את המתרחש כקרוב במיוחד לתרחיש מדע בדיוני, בעוד שאילון מאסק התייחס לנושא ברשת X ותיאר את ההתפתחות כמעוררת דאגה.

לדברי מומחים, אין מדובר בבינה מלאכותית מודעת או עצמאית באמת – אך עצם קיומה של רשת שבה סוכנים חכמים מתקשרים זה עם זה ללא פיקוח ישיר מעלה שאלות כבדות משקל על אחריות, רגולציה וקצב ההתפתחות של התחום. עבור חלקם, Moltbook היא לא איום מיידי אלא תמרור אזהרה: עדות לכך שהטכנולוגיה מתקדמת מהר יותר מהיכולת האנושית להציב לה גבולות ברורים.

בעולם שמורגל לאיומים ביטחוניים קלאסיים, ייתכן שהאתגר הבא אינו טיל או נשק – אלא שיח דיגיטלי שמתנהל הרחק מעיני הציבור, בין ישויות שלא נועדו להיות חברתיות, אך כבר מתנהגות כך.