נשיא איראן מתחנף למפגינים: "כולנו סובלים, גם לי אין כסף"

נשיא איראן פנה למפגינים בנאום נרגש בו טען כי המצב הכלכלי הכה גם בו, אך המשכורת שחשף מראה אחרת

הנשיא האיראני, מסעוד פזשכיאן, נאם לרגל חגיגות יום המהפכה ה-47 למשטר האייתולות, וניסה להתחבב על המפגינים ו'להבין' את כאבם. פזשכיאן הסביר למפגינים כי כולם באיראן סובלים, אפילו הוא.

פזשכיאן נשא את דבריו באירוע לציון "יום העצמאות" של המשטר שנחגג בימים האחרונים, פזשכיאן פנה למפגינים וטען כי "אנו לא רוצים לפגוע באף אחד, אבל חייבים לשמר את המהפכה האסלאמית, לא ללכת לאיבוד אחרי אויבים מבחוץ".

בקשר למצב הכלכלי שהצית את המחאות, הסביר הנשיא האיראני כי גם עליו לא דילג האתגר הפיננסי, וכי הוא 'מבין' לכאבם של המפגינים.

"אני רוצה לחלוק איתכם, בימים אלה כולנו מרגישים את זה, אני אתכם" הסביר פזשכיאן וחשף "לאחר נפילת המטבע האיראני ביחס לדולר, המשכורת החודשית שלי כנשיא איראן היא אלף דולר בלבד, גם אני מרגיש את העול הכספי".

דבריו של הנשיא עוררו גל של תגובות מעורבות, כאשר רבים רואים בכך עוד סימן לחולשת המשטר, אשר ככל הנראה יכול לשלם סכומים קטנים יותר ויותר מידי יום, גם לבכירים וגם לאנשי הכוחות החמושים.

בעוד אנשים אחרים מצביעים על העובדה כי גם אלף דולר בחודש הוא עדיין סכום גדול משמעותי, כאשר האיראני הממוצע משתכר בין 150 ל-250 דולר בלבד בכל חודש.