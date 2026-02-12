המשטרה ביטלה את המפגש עם פעיל בידינו בגלל שביקר אותה

פעיל "בידינו למען הר הבית" הורחק מהר הבית לחודשיים בגלל דף תפילה לא מאושר. פעיל אחר בארגון, ביקר את המשטרה שבתגובה ביטלה את השתתפותו בפגישה עם ארגוני הר הבית.

עקיבא אריאל, מ"מ מנכ"ל בידינו קיבל צו הרחקה מנהלי למשך חודשיים מהר הבית. הוא קיבל את הצו בגלל שעלה להר לפני שבועיים עם דף תפילה 'לא מאושר'. בדף נכתבה תפילת שמונה נוסח עדות המזרח עם הברכות בנוסח המקדש.

באותו היום, התקיימה פגישה עם מפקד המחוז בנוכחות פעילי הר הבית. ארנון סגל, פעיל ותיק בארגון בידינו, עיתונאי ומדריך, היה אמור להשתתף בפגישה, אך מפקד המחוז סירב להיפגש עמו. כששאל על סיבות הביטול, קיבל סגל תשובה כי מדובר בביקורת אותה כינה 'עזות מצח'.

בתגובה לדברים אומר עקיבא אריאל מ''מ מנכל בידינו: 'הסיפור כאן הוא לא ההרחקה שלי, אלא השרירותיות שבה נוהגת משטרת ישראל. לא על כבודי אני מוחה, אלא על כבודו של ארנון וכבודם של עשרות אלפי עולי ההר. לתיירים במגדל אייפל מתייחסים יפה יותר. הר הבית בידינו זה לא סיסמה, אנחנו נמשיך להיאבק עד שזה ישקף את המציאות'