נחשף: המידע שאהוד ברק הסתיר על ג'פרי אפשטיין

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק הסתיר משותפיו העסקיים את העובדה שחברו, הפדופיל ג׳פרי אפשטיין השקיע בחברת ביטחון בשם ״רפורטי הומלנד סיקיוריטי״, כך דיווח היום (חמישי) עמית סגל.

הדיווח מתבסס על מסמכי אפשטיין. השקעתו של ברק - שהיא בעצם השקעתו של אפשטיין, עמדה על מיליון וחצי דולר. בהסכם סודי בין השניים, ששותפיו של ברק לא נחשפו אליו, מתברר שאפשטיין העביר את הכסף לברק, שהחזיק במניות. ראש הממשלה לשעבר הפך בזכות כך ליו״ר החברה, בעוד שהשליטה האמיתית בה הייתה שייכת לפדופיל המורשע אפשטיין.

במייל שנשלח השבוע לפני עשור מברק לאפשטיין כתוב כך: שלום ג׳ף וניקול. מצורף הדו״ח החודשי. פירמת עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן וחברת היח״צ של זמיר דחב״ש, שתיהן הטובות ביותר בתחומן. הפגישו במגן דוד אדום ובמשטרת ישראל נערכות עם האיש מספר אחת בארגון (הכוונה כנראה למפכ״ל דאז, רוני אלשיך). בערים - נפגשים עם ראש העיר. זה מתקדם טוב.

ואז כותב ברק: ״בבקשה שימו לב שגם אמיר וגם בוכריס (השותפים בחברה) אינם מודעים לחלוטין לשותפות שלך איתי. כל טוב, אהוד״. פנחס בוכריס הוא מנכ״ל משרד הביטחון ואחד מבעלי החברה.





הדברים עומדים בניגוד מוחלט להצהרותיו של ברק מן העבר שלפיהן בהתכתבויות, אם ייחשפו, לא יתגלה דבר מעניין. מתברר כי הקשרים העסקיים ביניהם היו עמוקים, רחבים, ממושכים וכללו בין היתר השקעות בטחוניות.

על פי הדיווח, ממשרדו של ברק נמסר: ״ההשקעה בוצעה באמצעות שותפות מוגבלת שבה החברה בבעלותו הבלעדית של ברק הייתה השותף הכללי. השותפים המוגבלים הם משקיעים פסיביים (את ההשקעה מנהל רק השותף הכללי), אשר את זהותם מקובל לשמור בסודיות, במבני השקעה דומים. ההשקעה נעשתה בליווי משפטי הדוק ועל פי כל דין״.