עשה זאת בעצמך: 10 תחפושות מקוריות שמכינים בבית

פורים כבר ממש מעבר לפינה, ואם גם אתם מעוניינים בתחפושות מקורית ולא כזו שאפשר לקנות בכל חנות ורואים על כל האנשים והילדים בשכונה - קבלו 10 רעיונות לתחפושות שתוכלו לעשות ממש בעצמכם.

1. ענן גשם

מה צריך: מטריה ישנה, הרבה צמר גפן או מילוי של כרית, דבק חם וסרטים כחולים.

איך מכינים: מדביקים את צמר הגפן על חלקה העליון של המטריה ליצירת מראה של ענן נפוח. מהקצוות תולים סרטים כחולים (או גזירי נייר בצורת טיפות) שנראים כמו גשם שיורד מהענן.

2. צוללן

מה צריך: שני בקבוקי ליטר וחצי ריקים, ספריי צבע (כסף או שחור), משקפת שחייה וצינור גמיש.

איך מכינים: צובעים את הבקבוקים בספריי ומחברים אותם זה לזה עם נייר דבק שחור (זה הופך לבלוני החמצן). מחברים להם רצועות כדי שיהיה ניתן ללבוש אותם על הגב כתרמיל. לובשים בגדים שחורים צמודים ומוסיפים את המשקפת.

3. קוביית לגו

מה צריך: קופסת קרטון גדולה, 6 כוסות פלסטיק חד-פעמיות וצבע גואש/ספריי בצבע אחיד (אדום, צהוב או כחול).

איך מכינים: עושים חורים לידיים ולראש בקרטון. מדביקים את הכוסות על חזית הקרטון במרחקים שווים (3 ו-3) וצובעים את הכל בצבע אחד בוהק.

4. מכונת מסטיקים

מה צריך: חולצה לבנה, הרבה פונפונים צבעוניים (אפשר לקנות בחנויות יצירה) ומכנסיים/חצאית בצבע אדום.

איך מכינים: מדביקים את הפונפונים הצבעוניים בצפיפות על כל החלק הקדמי של החולצה הלבנה. החולצה היא ה"זכוכית" והמכנסיים האדומים הם הבסיס של המכונה.

5. שקית סוכריות גומי

מה צריך: שקית אשפה גדולה ושקופה, הרבה בלונים קטנים צבעוניים.

איך מכינים: עושים חורים לרגליים ולידיים בשקית. מנפחים את הבלונים הקטנים למידה מינימלית וממלאים בהם את השקית סביב הגוף. קושרים בעדינות למעלה עם סרט קישוט.

6. קקטוס

מה צריך: סווטשירט ירוק (עם כובע עדיף) ומנקי מקטרות לבנים.

איך מכינים: גוזרים את מנקי המקטרות לחתיכות קטנות, מקפלים אותם לצורת האות "V" ותופרים או מדביקים אותם על כל הסווטשירט. הם נראים בדיוק כמו הקוצים של הקקטוס.

7. קוביה הונגרית

מה צריך: קופסת קרטון מרובעת, בריסטולים בצבעים (אדום, כחול, צהוב, לבן, כתום, ירוק) ודבק.

איך מכינים: עושים חורים לראש ולידיים. מצפים כל פאה של הקוביה ב-9 ריבועים בצבעים שונים (או באותו צבע לכל פאה אם אתם רוצים שהקוביה תהיה "פתורה").

8. מדף ספרים אנושי

מה צריך: חולצה חומה או שחורה, קרטונים דקים.

איך מכינים: מכינים מלבני קרטון שנראים כמו שדרות של ספרים, כותבים עליהם שמות של ספרים מפורסמים ומדביקים אותם בשורות על החולצה.

9. פופקורן

מה צריך: דפים לבנים מכווצ'צ'ים, צבע צהוב וקופסת קרטון.

איך מכינים: צובעים את הקופסה בפסים של אדום-לבן. מכווצ'צ'ים ניירות לבנים לכדורים קטנים, טובלים מעט בצהוב (כדי שייראה כמו חמאה) ומדביקים על החלק העליון של הקופסה ועל כובע צמר לבן.

10. צייר / יצירת אמנות

מה צריך: חולצה לבנה ישנה, לוח קרטון גזור בצורת פלטת צבעים, מכחול.

איך מכינים: משפריצים צבעי גואש על החולצה הלבנה בצורה חופשית. על לוח הקרטון שמים כמה "כתמי" צבע ויוצאים לדרך.