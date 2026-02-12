פרטים נוספים על הפרשה הביטחונית החמורה

הבוקר (חמישי) הותר לפרסום כי לאחרונה נעצרו מספר חשודים, ביניהם אזרח ואנשי מילואים, בחשד כיניהלו הימורים באתר ״פולימרקט״ בנוגע להתרחשותם של מבצעים צבאייםוזאת על בסיס ידיעות מסווגות, שאליהן היו חשופים אנשי המילואים מכוח תפקידם בצבא.

בחודש יוני 2025, משתמש אנונימי באתר פולימרקט, המאפשר להמר על התרחשויות עתידיות בעולם, הימר בהצלחה על התרחשותם של ארבעה אירועים ביטחוניים בישראל סביב מבצע "עם כלביא". המשתמש הימר בעשרות אלפי דולרים, וצדק בדיוק פנומנלי, על התחזיות: ישראל תתקוף באיראן ביום שישי. ישראל תתקוף באיראן עד סוף יוני 2025. ישראל תודיע על סוף המבצע באיראן עד יולי. ישראל תתקוף באיראן לפני יולי, כך על פי הדיווח של רועי ינובסקי.

עוד דווח כי חשש דומה עלה במערכת הביטחון בארצות הברית בתחילת החודש, לאחר שמשתמש בפולימרקט הרוויח קרוב לחצי מיליון דולרים כשהימר כי נשיא ונצואלה ניקולס מדורו יודח במהלך חודש ינואר - שעות בודדות לפני הפעולה החשאית של ארצות הברית בקראקס.

החשבון נפתח רק חודש לפני המבצע והוא השקיע כ-32.5 אלף דולר בארבעה הימורים הקשורים לגורל ונצואלה, מהם גרף רווח כולל של 436 אלף דולר. בנוסף, הסיכויים שנרשמו באתר להדחה של הנשיא זינקו ביום שבת, שעות לפני המבצע, מה שעורר שאלות לגבי שימוש אפשרי במידע פנימי.