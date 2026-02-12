השר זוהר על האם היה טבח בשבעה באוקטובר: "שיח טיפשי"

שר התרבות והספורט הגן בריאיון לרשת ב' על יוזמת משרד ראש הממשלה לשנות את נוסח חוק הנצחת ה-7 באוקטובר, וטען כי המילה "טבח" משדרת חולשה: "אפשר לפגוע בנו, אבל אנחנו לא מדינה שאפשר לטבוח בה". על המלחמה בעזה: "חמאס יפורז, ואם לא – ישראל תפעל בכוח אש גדול"

הסערה סביב הדיווח כי הממשלה מקדמת שינוי בחוק להנצחת טבח השבעה באוקטובר, במסגרתו תוסר המילה "טבח" מכותרת החוק, נמשכת. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר (הליכוד), התראיין הבוקר (חמישי) לעקיבא נוביק ורינה מצליח בתוכניתם ברשת ב', והביע תמיכה חד-משמעית בצעד.

"לא נטבחים, אנחנו מדינה חזקה"

בראשית הריאיון נשאל זוהר על עמדתו בנוגע לשינוי הנוסח, והשיב נחרצות: "אני תומך בה". כשנתבקש להסביר את ההיגיון העומד מאחורי המהלך, טען השר כי השימוש במילה "טבח" אינו תואם את מעמדה של ישראל כיום: "מדינת ישראל מדינה חזקה. הימים בהם אפשר לטבוח במדינת ישראל כבר לא קיימים. אפשר להרוג במדינת ישראל לצערנו, אפשר לפגוע באזרחי ישראל, אפשר לרצוח... אבל לטבוח בעם ישראל כבר אי אפשר".

זוהר המשיך והסביר כי לשיטתו, המונח מעיד על חוסר ישע שאינו קיים עוד: "בעבר זה היה אפשרי וזה קרה לצערי הרב הרבה מאוד פעמים במשך אלפי שנות קיומנו, אבל אנחנו לא מדינה שאפשר לטבוח בה". הוא הוסיף כי למרות המכה הקשה, ישראל אינה קורבן חסר אונים: "אנחנו חד משמעית יכולים להיות פגיעים, אבל אנחנו לא נטבחים... מדינת ישראל צריכה לשמור בכל מקום על עוצמתה".

כשהמראיינים הקשו ושאלו האם לא עדיף "לראות את האמת כמו שהיא", השיב זוהר: "הייתי מעדיף שזה לא יקרה אבל זה קרה... אנחנו מדינה חזקה ויודעים לעבוד חזק... לא אמרתי שבמקרה הזה היינו חזקים, היינו מאוד מאוד נקרא לזה מופתעים ולא מוכנים, אבל החוזקה מיד אחר כך התגלתה". זוהר טען שההתעסקות בנושא הזה מעידה על עוצמתה של ישראל: "מבחינתי זה מוכיח את העוצמה שלנו, רק מדינה עם כוח כמו שלנו יכולה לייצר שיח הכי טיפשי בעולם בהקשר של האם זה היה טבח או לא".

על הסתירה מול נתניהו: "אפשר לתקן מדי פעם"

במהלך הריאיון עומת השר עם העובדה שראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו משתמש במילה "טבח" באופן קבוע בפרסומיו הרשמיים. זוהר לא התרגש מהסתירה וטען כי מדובר בשיח סמנטי שאינו העיקר, אך הודה כי גם הוא עצמו השתמש במונח בעבר ושינה את דעתו: "גם אני נפלתי לנרטיב שכולנו פה שמענו בתקשורת, אז אפשר גם לתקן מדי פעם, אין לי שום בעיה. אני, להיפך, אני משתדל עכשיו לא להשתמש במונח טבח".

לטענתו, המטרה אינה שכתוב ההיסטוריה אלא שינוי תודעתי: "אין פה שום כוונה שלילית... אנחנו רוצים פשוט לשים את ישראל במקום חזק, במקום איתן... הדבר הזה בעיניי הוא עניין של אמירה ציבורית נכונה תודעתית גם בארץ וגם בעולם".

באשר לאחריות על המחדל שאפשר את טבח השבעה באוקטובר, טען זוהר כי האשמה אינה מוטלת רק על כתפי הממשלה: "השאננות לא הייתה מנת חלקם רק של הממשלה, הייתה פה שאננות של כולנו... שמעתי גם הרבה מאוד אנשים גם במערכת הביטחון וגם בתקשורת... שאמרו 'לא, לא צריך לכבוש את רצועת עזה ולפרז אותה כי זה יעלה לנו בהרבה מאוד דם'".

הריאיון הסתיים בטונים צורמים כאשר השר זוהר האשים את המראיינים בחוסר אובייקטיביות ובניסיון לפגוע בממשלה: "אני כבר יודע שיש מי שהיה רוצה כל הזמן לצרוב תודעתית משהו מסוים מול הממשלה שלנו ומול המחנה שאני משתייך אליו... אבל בסוף האמת תמיד מנצחת". לדבריו, "אובייקטיביות היא לא מנת חלקכם, לא הייתה וככל הנראה לא תהיה".