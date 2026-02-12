תיעוד מרגש: כלבה שנפלה לבור בראשל"צ חולצה ע"י לוחמי אש

לוחמי האש חילצו כלבה שנפלה לבור בעומק של 10 מטרים שהצטברו בו גזים רעילים. הם השתמשו במערכת חבלים והעבירו את הכלבה לטיפול רפואי

חילוץ מרגש של בעל חיים בראשון לציון: לוחמי האש הצליחו לחלץ את כלבה מבור בעומק של 10 מטרים אליו נפלה.

בשל הימצאות גזים רעילים בבור, החילוץ בוצע תוך נקיטת אמצעי בטיחות קפדניים ושימוש בציוד מיגון נשימתי ובאמצעות מערכת חבלים מיוחדת. הכלבה חולצה כשהיא בחיים והועברה באופן להמשך טיפול רפואי ובדיקות אצל גורמי הרפואה הווטרינריים.

כבאות והצלה לישראל

סיכום האירוע מפי מפקד האירוע, רשף אודי אוחנה: "הגענו לזירה מורכבת שבה כלבה לכודה בבור בעומק של כ-10 מטרים, כאשר האתגר המרכזי היה נוכחות של גזים רעילים בתחתית הבור שסיכנו הן את הכלבה והן את המחלצים.

לוחמי היחידות המיוחדות פעלו במקצועיות רבה, ביצעו ניטור של הגזים וירדו לעומק הבור באמצעות מערכות חבלים. אני שמח שהצלחנו להוציא את הכלבה בבטחה ולהעביר אותה לטיפול, זהו חלק מהמחויבות שלנו להצלת חיים מכל סוג שהוא".