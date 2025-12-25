פקחי רשות הטבע והגנים יחד עם שוטרים מירושלים חילצו צבי, אותו צדו ביער באזור ירושלים. החשוד בציד עוכב לחקירה והודה במעשה, הצבי הועבר להמשך טיפול רפואי בבית חולים וטרינרי

ממשיכים להיאבק בתופעת הסחר והציד הלא חוקי של בעלי חיים: במבצע חילוץ לילי, נתפס הלילה (חמישי) חשוד על ידי פקח רשות הטבע והגנים ושוטרי מחוז ירושלים, כשבחזקתו צבי צעיר בביתו.

‎פקחי רשות הטבע והגנים יחד עם שוטרי תחנת הראל ממחוז ירושלים, יצאו למבצע חילוץ לאחר שהתקבל מידע כי אדם שמתגורר ביישוב סמוך לירושלים מחזיק את בעל החיים בניגוד לחוק. על פי החשד הצבי הצעיר ניצוד באזור היער ונלקח לבית החשוד.

החשוד עוכב לחקירה, נעצר והודה במיוחס לו, והצבי הועבר לבית החולים בספארי לבדיקות וטיפול רפואי בטרם ישוחרר חזרה לטבע. נגד האדם שהחזיק את הצבי בביתו נפתחה נגדו חקירה בחשד לסחר, החזקה וציד של ערכי טבע מוגנים.

ברשות הטבע והגנים מבקשים כי אם ידוע לכם על אדם המחזיק חיות בר/חיות אקזוטיות בניגוד לחוק, יש להתקשר למוקד המשטרה או למוקד רשות הטבע והגנים במספר 3639*.