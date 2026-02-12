נועם קליינשטיין שואלת בכאב: "מה הטעם לנסות שוב?"

נועם קלינשטיין, אחת הקולות הבולטים בפופ הישראלי הצעיר, משחררת שיר חדש שמדבר על כאב רגשי והתפכחות. אחרי שנה של פריצה מוזיקלית, כולל פרס אקו"ם, היא ממשיכה גם בעשייה בימתית וקולנועית

נועם קלינשטיין ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת הקולות הבולטים בדור החדש של הפופ הישראלי. אחרי להיטים כמו "אירוניה", "פאניקה", "תן לי זמן" ו"עיוור" שצברו עשרות אלפי שימושים ברשתות החברתיות, נכנסו לפלייליסטים הגדולים וזכו להשמעות בכל תחנות הרדיו, היא זכתה בפרס פריצת השנה של אקו"ם. כעת, היא מסכמת שנה של פריצה אמיתית עם סינגל חדש – "אותו דבר".

צפו בקליפ של נועם קליינשטיין - "אותו דבר":

השיר החדש: חשיפה רגשית בסטייל

"אותו דבר" הוא שיר שכתבה והלחינה נועם קלינשטיין בעצמה, והופק מוזיקלית על ידי עידו אוחיון. השיר נוגע ברגע ההבנה שלא רק אהבה נגמרה, אלא גם חלק ממי שהיינו. דרך מילים אישיות וישירות, הוא מתאר התפכחות מאשליה, את הפגיעה ואת ההבנה שהכאב שינה אותה. זהו שיר על לב שנשבר יותר מפעם אחת, על עייפות רגשית מהניסיון להרגיש שוב, ועל המקום שבו הכל מרגיש כבר אותו דבר.

הפזמון המרכזי מבטא את התחושה הזו באופן ישיר: "מה הטעם לנסות שוב אם ניסיתי כבר, והכל מרגיש לי אותו דבר? כולי כוויות וצלקות ושברים מהעבר, והכל מרגיש לי אותו דבר".

מעבר למוזיקה: עשייה בימתית וקולנועית

לצד הקריירה המוזיקלית, נועם קלינשטיין מפתחת גם עשייה בימתית וקולנועית. היא עובדת בימים אלה על מחזמר מקורי לתיאטרון הלאומי הבימה, אותו כתבה בעצמה יחד עם נטע רוט וטליה ברטפלד, בשם "חצקונים". זאת לאחר שהצטלמה השנה לסרט הקולנוע "תיכון מגשימים", כיכבה בהצגת התיאטרון "אפס ביחסי אנוש", ובקרוב תעלה גם הצגה בכיכובה בשם "היומן" בתיאטרון חיפה.