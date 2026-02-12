תיעוד דרמטי: תושב קרית ביאליק מצית שוטרים - ומעלה אותם באש

תושב הקריות בן 33 איים בהצתה כשהוא מחזיק בידו בקבוק עם חומר דליק. במהלך הטיפול באירוע, החשוד הצליח להצית שוטר ושני שוטרים נוספים שניסו לסייע לו נפגעו. כתוצאה מההצתה שוטר נפגע בפניו עם כוויות באורח קשה

תקרית קשה התרחשה בקריות בחודש שעבר כאשר שוטרים הגיעו לזירה לאחר שחשוד בן 33 איים לפגוע בעצמו. בעת שניסו להרגיע אותו, החשוד שפך דלק על אחד השוטרים והצית אותו.

דיווח על חשש לפגיעה בחיי אדם.

שוטרי תחנת זבולון הגיעו למקום האירוע ופגשו בחשוד, בן 33 תושב קריית מוצקין שמחזיק מצית ובקבוק חומר דליק בידו. במהלך הטיפול באירוע, החשוד הצליח להצית שוטר ושני שוטרים נוספים שניסו לסייע לו נפגעו. החשוד נמלט מהמקום ולאחר מרדף רגלי קצר נעצר, החשוד בן 33, תושב קריית מוצקין.

דוברות המשטרה

כתוצאה מההצתה שוטר נפגע בפניו עם כוויות באורח קשה. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט. עם סיום כלל פעולות החקירה, הצליחה המשטרה לגבש תשתית ראייתית מוצקה, אשר ביססה את החשדות והיום צפוי להיות מוגש כתב אישום נגדו באמצעות הפרקליטות, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים.