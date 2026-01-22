אירוע קשה התרחש בתחנת דלק סמוכה לקניון "הקריון" בצפון כאשר אזרח איים לפגוע בעצמו, ובמהלך ניסיונות ההרגעה של שוטר שהיה במקום הוא נפצע. כל הפרטים

תקרית קשה בקריות: שוטרים שהגיעו לזירה לאחר שחשוד בן 33 איים לפגוע בעצמו, פגע לבסוף בשוטרים שניסו להרגיע אותו.

במהלך הטיפול המשטרתי באירוע, השליך החשוד חומר דליק לעבר השוטרים, הצליח להצית שוטר לפצוע אותו בינוני, ושני שוטרים נוספים שניסו לסייע לו נפגעו גם והם במצב קל.

לאחר מרדף רגלי נעצר החשוד, תושב קריית מוצקין. על פי מד"א השוטרים שנפצעו פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה, כאשר אחד מהם סובל מכוויות קשות ופונה לחדר ההלם.

חובש בכיר במד"א אבראהים כעביה, סיפר: "כשהגעתי למקום הבחנתי בקרוב משפחה שסובל מכוויות בפלג גופו העליון ו-2 גברים נוספים במצב קל. יחד עם צוותי מד"א נוספים הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים כשמצבו של אחד בינוני, עם כוויות בדרגה ב' ו-2 במצב קל".

מבית החולים רמב"ם נמסר כי השוטר שנפצע בינוני הגיע בהכרה ומטופל בפציעותיו. שני שוטרים שמצבם מוגדר קל מטופלים באגף מהלכים במיון.