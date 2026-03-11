דובר צה"ל: "נערכים להמשך המלחמה ככל שיידרש"

ברקע מטחי הרקטות ששוגרו מלבנון לעבר יישובי הצפון, אמר דובר צה"ל כי הצבא נערך להמשך הלחימה והוסיף כי "יש לנו תוכנית סדורה ויש לנו עוד בנק מטרות נרחב"

דובר צה"ל, אפי דפרין התייחס הערב (רביעי) להתפתחויות האחרונות בזירה הצפונית, ברקע מטחי הרקטות ששוגרו מלבנון ואיראן לעבר יישובים בגליל ובצפון הארץ.

בהצהרה שמסר אמר דובר צה"ל כי בצבא נערכים לאפשרות שהלחימה תימשך זמן ממושך. "אנחנו נערכים להתארכות המלחמה ככל שיידרש", אמר, והוסיף כי לצה"ל קיימת תוכנית פעולה מסודרת להמשך הפעילות.

עוד ציין כי לצה"ל עומד בנק מטרות רחב שיאפשר להמשיך ולפעול נגד יעדי האויב. "יש לנו תוכנית סדורה", אמר.

בהתייחסות למטחי הירי האחרונים מלבנון, אמר כי מדובר בתגובה ללחץ שמפעילה ישראל על הארגונים הפועלים בזירה. "הניסיון להרחיב את הירי הוא תגובה ללחץ שאנחנו מפעילים על איראן וחיזבאללה", אמר.

לדבריו, בצה"ל מדגישים כי כל ניסיון לפגוע בישראל ייענה בתגובה משמעותית. "מי שינסה לפגוע בנו ישלם מחיר כבד", אמר דובר צה"ל.