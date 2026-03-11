חדירת מחבלים? ראש העיר בהודעה לציבור

עיריית נתניה פרסמה הערב (ד') הודעת הרגעה מיוחדת לתושבים, בעקבות גל שמועות שהופץ ברשתות החברתיות ובקבוצות הווטסאפ על חדירת מחבלים למרחב העיר.

לאחר בדיקה מעמיקה שערכה העירייה מול כלל גורמי הביטחון והמשטרה, הובהר באופן חד-משמעי כי המידע אינו נכון ואינו מבוסס. "נכון לעכשיו אין כל אירוע ביטחוני מסוג זה בעיר", נמסר מטעם העירייה.

"להימנע מהפצת מידע לא מאומת"

בעירייה קוראים לציבור לגלות אחריות ולא לשמש כלי להעברת ידיעות שעלולות לזרוע פחד ובהלה: "אנו מבקשים מכולם לנהוג באחריות, להימנע מהפצת שמועות או מידע שאינו מאומת ולהישמע רק לעדכונים הרשמיים של כוחות הביטחון ועיריית נתניה".

גורמי הביטחון בעיר נשארים בכוננות גבוהה כמקדם זהירות, אך מדגישים כי השגרה נמשכת. "נמשיך לעדכן ככל שיידרש. שמרו על שגרה וערנות", סיכמו בעירייה.