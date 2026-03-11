המרגל מהדרום זוכה מאשמה: "חולה בנפשו"

בית המשפט זיכה את הקצין המתחזה מתחילת המלחמה, אסף שמואלביץ: "לא היה אחראי למעשיו בשל היותו חולה בנפשו ושרוי במצב פסיכוטי"

הפרקליטות מסרה היום (רביעי) כי הנאשם אסף שמואלביץ זוכה מאשמה מחמת מצבו הנפשי.

בהודעה נמסר: בתום שמיעת ראיות התביעה, הנאשם אסף שמואלביץ הודה בכל המעשים שיוחסו לו בכתב האישום, ובית המשפט קיבל את הודאתו.

עם זאת, נוכח מספר חוות דעת פסיכיאטריות בעניינו קבע ביהמ"ש כי שמואלביץ לא היה אחראי למעשיו בעת ביצועם בשל היותו חולה בנפשו ושרוי במצב פסיכוטי. ביהמ"ש קבע כי מצבו הנפשי שלל ממנו את היכולת להבין את הפסול במעשיו ולכן הוא אינו בר עונשין, ובהתאם לחוק פטר אותו מאחריות פלילית למעשיו וזיכה אותו מחמת אי שפיות הדעת.

על פי החוק, משנקבע כי הנאשם לא היה אחראי למעשיו בעת ביצוע העבירות, ביהמ"ש יוציא צו לאשפוז פסיכיאטרי. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט לקבוע את תקופת האשפוז המרבית האפשרית בעבירות אלה - 15 שנה.