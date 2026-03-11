מכה אנושה למשטר: צפו בתקיפת צה"ל במתחם המודיעין האיראני

עשרות מטוסי קרב השמידו מפקדות של משמרות המהפכה ומתחמי פיקוד בתוך אוניברסיטה צבאית. במהלך המבצע חוסלו חוליות טרור שזוהו בזמן אמת, והותקפו תשתיות המודיעין של "המיניסטריון".

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו היום (רביעי) גלי תקיפות נרחבים בטהרן ובאזורים נוספים במערב איראן. התקיפות כוונו לעבר תשתיות ומתקנים צבאיים של המשטר האיראני ושל משמרות המהפכה.

במהלך אחד ממטסי התקיפה זוהו חיילים ממשטר איראן שפעלו בתוך מפקדה של משמרות המהפכה בלב טהרן. זמן קצר לאחר הזיהוי הותקף המקום והחיילים חוסלו.

במקביל הותקפו בבירה האיראנית מספר תשתיות נוספות, בהן מפקדות וחמ"לים ששימשו את חיל האוויר של משמרות המהפכה.





צילום: דובר צה"ל

בין היעדים שהותקפו גם מתחם שהוקם בלב האוניברסיטה הצבאית המרכזית של משמרות המהפכה, "אמאם חסין". המתחם שימש לניהול פעילות צבאית ולכינוס כוחות.

בנוסף הותקפו אתרי אחסון וייצור של טילים בליסטיים. לפי המידע שפורסם, חלק מהטילים היו מוכנים לשיגור וחלקם נועדו לפגוע בכלי טיס ישראליים במהלך פעילותם בשמי איראן.





צילום: דובר צה"ל

במקביל הותקפו מפקדות ובסיסים של כוחות ביטחון הפנים ושל ארגון הבסיג', לצד מפקדת מודיעין של המשטר האיראני המכונה "המיניסטריון".

המיניסטריון נחשב לגוף המודיעין המרכזי של המשטר האיראני ומשמש לפיקוח על פעילות אזרחי המדינה. לאורך השנים יוחסה לאנשיו מעורבות באיסוף מודיעין שסייע לדיכוי מחאות באיראן.

התקיפות האחרונות מצטרפות לשורת פעולות שנועדו לפגוע בתשתיות הצבא והמודיעין של המשטר האיראני וביכולותיו הצבאיות.