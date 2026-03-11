מבזקים
סרוגים

ברקע השמועות: דובר צה"ל בהודעה לציבור

דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין, התייחס כעת לגל השמועות ברשת על כך שצפויה להיות מתקפה גדולה הערב ומסר הודעת הבהרה לציבור

כ"ב אדר התשפ"ו
ברקע השמועות: דובר צה"ל בהודעה לציבור
דובר צה"ל צילום: (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין, התייחס כעת (רביעי) לשמועות ברשת סביב החשש ממתקפה גדולה הלילה ומסר כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.

בהודעה נמסר: "אני ער לשיח הציבורי בשעות האחרונות להיתכנות להתגברות הירי. ‏אני רוצה להדגיש כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נכון לרגע זה. צה"ל ערוך בהגנה חזקה ויעשה כל שיידרש בכדי להגן על אזרחי ישראל.

‏אנחנו ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות ונעדכן בכל שינוי אם ויהיה. ‏אני מדגיש - המשיכו להישמע להנחיות פיקוד העורף. הן מצילות חיים".

פרשננו הצבאי קובי פינקלר מסר, כי גורמי מודיעין מזהים התגברות של פעילות חיזבאללה לירי מלבנון.

דובר צה"ל שמועות מטח טילים איראן בהלה