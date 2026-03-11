ברקע השמועות: דובר צה"ל בהודעה לציבור

דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין, התייחס כעת לגל השמועות ברשת על כך שצפויה להיות מתקפה גדולה הערב ומסר הודעת הבהרה לציבור

דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין, התייחס כעת (רביעי) לשמועות ברשת סביב החשש ממתקפה גדולה הלילה ומסר כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.

בהודעה נמסר: "אני ער לשיח הציבורי בשעות האחרונות להיתכנות להתגברות הירי. ‏אני רוצה להדגיש כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נכון לרגע זה. צה"ל ערוך בהגנה חזקה ויעשה כל שיידרש בכדי להגן על אזרחי ישראל.

‏אנחנו ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות ונעדכן בכל שינוי אם ויהיה. ‏אני מדגיש - המשיכו להישמע להנחיות פיקוד העורף. הן מצילות חיים".

פרשננו הצבאי קובי פינקלר מסר, כי גורמי מודיעין מזהים התגברות של פעילות חיזבאללה לירי מלבנון.