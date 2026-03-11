לקראת לילה דרמטי? מפקד פיקוד העורף בהודעה לציבור

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר התייחס הערב להמשך הלחימה מול איראן ולבנון, וביקש להעביר מספר מסרים לציבור.

האלוף קלפר אמר: "אנחנו נמצאים בעיצומה של היממה ה-12 למבצע 'שאגת הארי', מבצע שתכליתו פגיעה עמוקה וקשה במשטר האיראני וביכולתיו הצבאיות".

"מבצע שתכליתו, הבטחת עתידנו וקיומנו במדינת ישראל לצד צמצום הנזקים לעורף הישראלי. ראשית, אני רוצה לפתוח בהערכה עמוקה לתושבי מדינת ישראל על העמידה האיתנה והחוסן שאתם מפגינים. צריך לומר, עברנו לילה מאתגר עם מספר אזעקות".

קלפר פנה לאזרחים ואמר: "אזרחי ישראל בכלל, ותושבי הצפון בפרט, עברנו למעלה משנתיים וחצי, שנתיים מורכבות ומאתגרות. פיקוד העורף פרוס בפריסה ארצית רחבה ופועל בשיתוף פעולה עם כלל ארגוני החירום, עם משטרת ישראל, עם כב"ה ועם מד"א, ועם הרשויות המקומיות. מתוך זה עליתי היום צפונה לשבת עם הרשויות המקומיות ולפגוש בהנהגה ובציבור".

"פגשתי הנהגה אחראית, מקצועית ואמיצה שמפגינה חוסן בלתי רגיל. אני מודע לאתגרים שהמציאות הביטחונית מציבה לנו. אני רוצה לפתוח ולומר ביחס למדיניות ההתגוננות ולאזעקות".

"במידה ויש איום ממעגל שלישי כמו איראן, יש יותר זמן לתת הנחיה מקדימה ולאחר מכן מגיעה האזעקה. במידה ומדובר בלבנון, יש זמן קצר יותר. אני רוצה לומר לכם שלצה"ל יש את מערכות ההגנה מהמתקדמות והמובילות בעולם".

"יחד עם זאת, ההגנה, מערכות ההגנה אינן הרמטיות. ולכן ההישמעות להנחיות פיקוד העורף וההתמגנות חשובה ביותר. צה"ל פועל 24/7 להעמקת הפגיעה במשטר האיראני וביכולתיו הצבאיות, הן הבליסטיות והן הגרעיניות".

"צה"ל פועל בצורה משמעותית אל מול החזית הצפונית. אני יודע, תושבי הצפון, שעם התחדשות הלחימה בחזית הצפונית צפה התחושת חוסר נוחות ואי-וודאות. יחד עם זה, אני רוצה לומר שצה"ל נמצא מעבר לגבול, מגן על תושבי הצפון ופועל בצורה משמעותית לפגיעה עמוקה בחיזבאללה".

"מפה אני רוצה לומר שאנחנו בפיקוד העורף שוקלים יום-יום את מדיניות ההתגוננות, לצד השיקול המרכזי של שמירה על ביטחון אזרחי ישראל, לצד שמירה על רציפות ותפקוד לאומית של המשק הישראלי ומערכות החינוך. מפה אני רוצה לאחל רפואה שלמה לפצועים ולהביע תנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שאיבדו את היקר להם מכל. אזרחי ישראל, החוסן שלכם והעמידה שלכם חשובה לנו להשגת הנצחון".