שר הביטחון בטייסת האדיר: "נוודא שאיראן לא תחזור לגרעין"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בטייסת האדיר בבסיס נבטים, קיבל סקירה על התקיפות באיראן ושיבח את הטייסים, תוך התייחסות ליכולת לפעול במרחק של כ-2,000 ק״מ משטח ישראל

שר הביטחון ישראל כ״ץ ביקר היום (רביעי) בבסיס נבטים, בטייסת מטוסי ה־F-35I "אדיר", יחד עם מפקד הבסיס תא״ל ד' ומפקדים נוספים. במהלך הביקור קיבל כ"ץ סקירה על פעילות הטייסת והמעורבות המבצעית במסגרת התקיפות באיראן.

במהלך הביקור שוחח שר הביטחון עם טייסי הטייסת והודה להם על פעילותם. לדבריו, היכולות המבצעיות של הטייסת מאפשרות לדרג המדיני והביטחוני לקבל החלטות גם כאשר מדובר בתקיפות במרחק של אלפי קילומטרים מישראל.





שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר לטייסים:"אני רוצה להגיד לכם תודה, אתם אדירים. אתם לא יודעים עד כמה אתם תורמים ותורמות, ביחד, ביכולת לקבל החלטות".



עוד הוסיף כ"ץ כי היכולת המבצעית מעניקה למקבלי ההחלטות ביטחון לפעול גם במרחקים גדולים. "אתם נותנים לנו להאמין באופן מוחלט ביכולת הזאת להחליט, ושבעוד כך וכך זמן, במרחק 2,000 קילומטר, יקרו הדברים. הדבר הזה באמת ייחודי, בייחוד כשאנחנו עובדים עכשיו מול השותף".







בהמשך דבריו התייחס למטרות הפעולה מול איראן. לדבריו, "אנחנו משיגים את המטרות, משמידים יכולות ומכים באויב הכי גדול שיש לנו. ההישגים הם מאוד גדולים".







כ״ץ ציין כי הפעילות נועדה למנוע מאיראן לחזור לתוכנית הגרעין ולייצור המוני של טילים, וכן להפסיק את תמיכת המשטר בארגונים הפועלים באזור.

"אנחנו צריכים לוודא שהם לא חוזרים לתוכנית הגרעין, לא חוזרים לייצור ההמוני של הטילים ומפסיקים לגבות את כל הפרוקסים כאן באזור", אמר.





בסיום דבריו אמר שר הביטחון כי "קיומינו חייב להיות נצחי, בזכות צור ישראל וצבא ההגנה לישראל. אלה שני הדברים שאנחנו נשענים עליהם". לדבריו, היכולות שמפתחים בצה״ל מאפשרות להתמודד עם אתגרים ביטחוניים שונים ולהמשיך לחזק את שיתופי הפעולה הביטחוניים.

"אתם מאפשרים לנו, לרה״מ, לי ולכולם לקבל את ההחלטות וגם ליצור עוד שותפויות במהלך הדברים האלה. אז באמת תודה רבה לכם, ההצלחה שלכם היא הצלחה של כל עם ישראל", סיכם.