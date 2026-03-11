דיווח דרמטי: תושבי קליפורניה בדרך לממ"ד?

ה-FBI העביר הודעה דחופה למשטרת קליפורניה מפני אפשרות של שיגור כטב"מים איראניים לעבר קליפורניה

האם המתיחות הביטחונית בין ישראל לאיראן זולגת באופן ישיר גם לשטח ארצות הברית? רשת ABC מדווחת הערב (ד') כי ה-FBI העביר אזהרה חריגה ודחופה למשטרת קליפורניה, ובה התרעה על אפשרות של שיגור כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) על ידי איראן לעבר שטחי המדינה.

האזהרה מגיעה על רקע מבצע "שאגת הארי" והתגברות האיומים מצד משטר האייתוללות לפגוע ביעדים אמריקניים כתגובה על הסיוע הצבאי המסיבי לישראל. לפי הדיווח, רשויות האכיפה בקליפורניה התבקשו להגביר עירנות ולבחון את מוכנותן לתרחישים של חדירת כלי טיס עוינים.

קליפורניה על הכוונת?

למרות המרחק הגיאוגרפי הרב, החשש במערכת הביטחון האמריקנית הוא מפני שימוש של איראן בנכסים ימיים או בטכנולוגיות שיאפשרו שיגור כטב"מים גם לטווחים ארוכים במיוחד, או לחלופין – הפעלה של תאים רדומים בשטח ארה"ב.

נכון לעכשיו, לא פורסמו הנחיות מיוחדות לתושבי קליפורניה לגבי כניסה למרחבים מוגנים, אך האזהרה של ה-FBI הכניסה את גופי החירום והמשטרה במדינה לכוננות גבוהה.