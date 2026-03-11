תיעוד: שיחה בין טייס אמריקאי לטייס ישראל בשמי איראן

דובר צה"ל חושף הקלטות קשר מרגשות בין טייסי חיל האוויר הישראלי לעמיתיהם האמריקאים בעיצומו של מבצע "שאגת הארי". צפו בתיעוד

דובר צה"ל התיר הערב (ד') לפרסום תיעוד יוצא דופן של שיתוף הפעולה המבצעי בין צה"ל לצבא ארצות הברית, במסגרת מבצע "שאגת הארי". בהקלטות קשר שנחשפו, נשמע טייס אמריקאי פונה בקשר למקבילו הישראלי רגע לפני תקיפה: "תשמרו על עצמכם, תתקפו בעוצמה".

לפי הודעת הצבא, שני החילות פועלים בשיתוף פעולה מלא ומתואם להעמקת הפגיעה בתשתיות הטרור של משטר האייתוללות. השילוביות המבצעית מאפשרת לכוחות לפעול בחופש פעולה אווירי מלא בשמי איראן, תוך השמדת מטרות אסטרטגיות ודיכוי מערכי ההגנה האווירית של האויב.

חופש פעולה מלא בשמי איראן

בצה"ל מדגישים כי הפעילות המשותפת נועדה להגביר את הלחץ על המשטר האיראני ולנטרל את יכולותיו המבצעיות. "חיל האוויר הישראלי וחיל האוויר האמריקאי ממשיכים לפעול בחופש פעולה אווירי מלא בשמי איראן", נמסר מדובר צה"ל.

הקלטות הקשר שנחשפו הערב מהוות הצצה נדירה למערכת היחסים המבצעית ההדוקה שנבנתה בין המדינות במהלך ימי הלחימה. התיעוד מציג לא רק את היכולת הטכנולוגית, אלא גם את הגיבוי המורלי והמבצעי שמעניקה ארצות הברית לישראל במערכה הישירה מול איראן.