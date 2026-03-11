שאגת הארי היום ה-12: עד כה 2,557 פצועים

משרד הבריאות מפרסם את העדכון היומי על מצב הפצועים מאז תחילת הלחימה כשרוב הפצועים הם במצב קל

מבצע שאגת הארי היום ה-12 משרד הבריאות מפרסם עדכון על מצב הפצועים מאז תחילת הלחימה.

על פי נתוני המשרד מתחילת מבצע שאגת הארי, פונו לבתי החולים 2,557 נפגעים, מתוכם כעת מאושפזים 84 אנשים כשרובם פצועים קל (71) והיתר במצב בינוני עד קשה.

ביממה האחרונה (משלישי ב-7 בבוקר ועד רביעי ב-7 בבוקר), הגיעו למערכת הבריאות 205 פצועים. גם ביממה זו רוב מוחלט מהנפגעים סבלו מפגיעות קלות בלבד.

נתוני מד"א מראים כי מתחילת הלחימה 541 איש נפצעו בדרכם למרחב המוגן, ו-9 מהם נפצעו בתאונות דרכים כשעצרו בצד הדרך בעת קבלת ההתראה. בנוסף מעל מאה טופלו כנפגעי חרדה. כוחות ההצלה ופיקוד העורף חוזרים וקוראים לציבור כי בעת קבלת התראה יש ללכת בזהירות למרחבים.

כחלק מהיערכות מערכת הבריאות לחירום, משרד הבריאות ממשיך לרענן את הנהלים לבתי חולים ומקיים תרגולי חירום עם פיקוד העורף, בכלל בתי החולים בארץ. לדברי משרד הבריאות התרגולים נועדו לוודא את כשירות הצוותים, הציוד והתשתיות במצבים שונים. בין התרחישים שתורגלו: טיפול בנפגעים שנחשפו לחומרים מסוכנים, אירועים רבי נפגעים, ירי רקטי ופגיעה בתשתיות. "מערכת הבריאות ממשיכה לפעול בכוננות מלאה ולשמור על מוכנות לכל תרחיש", נמסר מטעם המשרד.

כמו כן בתי החולים נערכו לימי הלחימה והעבירו רבים מהמטופלים למתחמים מוגנים וכן חניונים תת קרקעיים. חניונים אלו הפכו להיות בתי חולים מוגנים עם מחלקות אשפוז וחדרי ניתוח עם כל הציוד הנדרש.



