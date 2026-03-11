דיווח: עומאן הטביעה כטב"מים שהתקרבו לשטחה

כלי התקשורת בעומאן דיווחו כי שני כטב"מים איראניים הוטבעו בים צפונית לאזור א-דקם. לא דווח על נפגעים או נזק

התוקפנות האיראנית נמשכת: סוכנות הידיעות הממלכתית של עומאן דיווחה היום (רביעי) כי שני כטב"מים איראניים הוטבעו בים צפונית לאזור א-דקם, זאת לאחר שהכטב"מים זוהו מתקרבים לשטח של עומאן.

לפי הדיווח, האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק. גורם בממשלה אמר כי "עומאן מגנה את התקיפות, ומדגישה כי היא תנקוט בכל האמצעים כדי לשמור על ביטחון הסולטנות".

הדיווח על התקיפה הנוכחית מגיעה אחרי ששני כטב"מים נפלו מוקדם יותר היום סמוך לנמל התעופה הבינלאומי בדובאי. ארבעה בני אדם נפצעו, כשמצבו של אחד הפצועים מוגדר בינוני, והשלושה הנותרים נפצעו באורח קל.

בעקבות התקיפה, במשרד התקשורת של איחוד האמירויות הבהירו כי תנועת המטוסים בשדה התעופה ממשיכה כרגיל בשלב הזה. למרות זאת, בתיעודים שפורסמו ברשת אחרי התקיפה נראה כי העיר הייתה שוממה, בלי אנשים ברחובות.