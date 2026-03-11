דיסני הקשיבו למעריצים: זו השחקנית שתגלם את אמא גות'ל ב"פלונטר"

דיסני מתקדמת עם גרסת הלייב-אקשן של "פלונטר": קת'רין האן אישרה כי תגלם את הנבלית אמא גות'ל. ברשת כבר טענו מזמן שהיא הבחירה המושלמת - ונראה שהפעם דיסני הקשיבו למעריצים

החידוש המדובר של דיסני ל"פלונטר" ממשיך להתגבש: השחקנית קת'רין האן אישרה כי תגלם את אמא גות'ל - הנבלית המרכזית בסיפור, שחטפה את רפונזל בילדותה כדי לנצל את הכוח של שיערה הקסום ולהישאר צעירה לנצח.

האן, המוכרת מהסדרות Tiny Beautiful Things, The Studio ו-וונדה-ויז'ן, תיכנס לנעליה של הדמות האיקונית מהסרט המצויר. לפי דיווחים בהוליווד, השחקנית סקרלט ג'והנסון נשקלה בעבר לתפקיד, אך לבסוף נאלצה לוותר עליו בשל לוחות זמנים עמוסים בפרויקטים אחרים.

האן אישרה את הליהוק?

אתמול (שלישי) האן רמזה לליהוק בסרטון שפרסמה באינסטגרם, שבו סיפרה כי גילתה רק לאחרונה ש-OOTD הוא קיצור של Outfit of the Day. בסרטון היא הציגה חולצה עם הדפסים של דמותה של אמא גות'ל.

ובמקרה משעשע, מאז שהאן הצטרפה לאינסטגרם שם המשתמש שלה הוא @motherhahn, כלומר "אמא האן" - פרט שהזכיר למעריצים רבים את דמותה של אמא גות'ל.

המעריצים כבר סימנו אותה

עוד לפני האישור הרשמי, ברשתות החברתיות החלו מעריצים רבים לטעון כי האן היא הבחירה המושלמת לגלם את אמא גות'ל. מאז שנחשפו הליהוקים של רפונזל ופלין, השם שלה עלה שוב ושוב בדיונים ברשת, ורבים טענו כי אין שחקנית מתאימה ממנה לדמות הערמומית והכריזמטית.

אפשר לומר שהפעם דיסני הקשיבו לקהל - וליהקו שחקנים שהמעריצים עצמם קיוו לראות בתפקידים.

מי יגלמו את רפונזל ופלין?

מוקדם יותר נחשף כי השחקנית האוסטרלית טיגן קרופט תגלם את רפונזל - הנסיכה בעלת השיער הקסום שמוחזקת במשך שנים במגדל.

טיגן קרופט, רפונזל החדשה צילום: (צילום: Featureflash Photo Agency, shutterstock)

לצידה יככב מיילו מנהיים, מהכוכבים הבולטים של סרטי Zombies של דיסני, שיגלם את פלין ריידר - הגנב שמצטרף למסעה של רפונזל אל העולם שמחוץ למגדל.

הליהוק של השניים התקבל ברובו באהדה מצד המעריצים, במיוחד משום שהם מזכירים במראה שלהם את הדמויות המקוריות מהסרט המצויר.

מיילו מנהיים, יגלם את פלין צילום: (צילום ויקימדיה)

הפעם דיסני מקשיבים לקהל?

בשנים האחרונות עיבודי הלייב-אקשן של דיסני עוררו לא מעט ויכוחים ברשת - בין היתר סביב סרטים כמו "בת הים הקטנה" ושלגייה, שבהם המעריצים טענו כי הליהוקים לא דומים לדמויות המקוריות.

לעומת זאת, במקרה של "פלונטר", נראה כי ההפקה בחרה בגישה אחרת: ליהוק שחקנים שמזכירים במראה ובאופי את הדמויות המוכרות - מהלך שכבר זוכה לתגובות חיוביות ונלהבות מצד המעריצים.

כעת, עם הליהוק של אמא גות'ל והשלמת צוות השחקנים המרכזי, נראה כי הרימייק של "פלונטר" מתחיל לקבל צורה - והציפיות של המעריצים כבר בשיאן.