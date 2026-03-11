"אל תראוני שאני שחרחורת": השיר המרגש שמשלב פסוקים משיר השירים

הזמרת והיוצרת הילה גדסי משחררת סינגל חדש בשם "רק אתה יודע" - שיר נשמה שמחבר בין פסוקים משיר השירים לבין מילים אישיות על אמונה, חיפוש פנימי ותקווה גם ברגעים של חושך

הזמרת והיוצרת הילה גדסי משחררת סינגל חדש בשם "רק אתה יודע" - שיר נשמה שמחבר בין פסוקים מהמקרא לבין חוויה אישית של אמונה, חיפוש ותקווה.

האזינו לשיר החש של הילה גדסי - "רק אתה יודע"

גדסי, שמזוהה עם יצירה בעלת עומק רוחני, ממשיכה גם בשיר החדש לשלב בין מילים פיוטיות ללחנים מרגשים. ביצירתה היא נוגעת לא פעם בעולמות של אמונה וחיפוש פנימי, ובשיר החדש היא מבקשת להזכיר שגם ברגעים של חושך והסתר, הקשר עם הקב"ה נשאר חי ופועם.

פסוקים משיר השירים לצד מילים אישיות

השיר החדש משלב פסוקים מהמקרא, ובעיקר מתוך שיר השירים, לצד מילים אישיות שנולדו מתוך החוויה האישית של גדסי. בין השורות משתלבים פסוקים מוכרים כמו: "אל תראוני שאני שחרחורת" ו-"קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים" - לצד תיאורים של חיפוש, אמונה והתמודדות עם תקופות של חושך.

השילוב בין המקורות העתיקים לבין מילים שנכתבו מתוך החיים עצמם יוצר שיר שמבקש לגעת במקומות עמוקים של אמונה ותקווה.

חיפוש אחרי אור גם בתוך החושך

"רק אתה יודע" נולד מתוך מקום של חיפוש אחרי אור גם בתוך רגעים מורכבים. השיר מדבר על היכולת לשאת עיניים מחדש, לקבל את הטוב ואת הקושי שבחיים - ולהמשיך להאמין.

אחת השורות המרכזיות בשיר מבטאת את המסר הזה: "שוב נשאתי עיניי/ קיבלתי עליי לאהוב את הרע את הטוב בחיי/ פתחתי ידיי אליך/ כי רק אתה יודע."

דרך המילים הללו מתארת גדסי מסע אישי של אמונה והתמסרות, לצד הידיעה שגם כאשר הלב נשבר - עדיין נשאר בו פתח לאור.

יוצרת וכותבת מגיל צעיר

הילה גדסי, נשואה לשיר דוד גדסי ואם ללחן, כותבת שירים כבר מגיל צעיר. ביצירה שלה היא משלבת בין עולמות של רוח ואמונה לבין חוויות אישיות, ומצליחה ליצור שירים שנוגעים במאזינים דרך כנות ופשטות.

גם בסינגל החדש היא ממשיכה בקו הזה - עם שיר שמבקש להזכיר כי גם בתוך רגעי הסתר, האמונה והקשר עם הקב"ה ממשיכים לפעום.