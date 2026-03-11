"יורש מקרטון": הסערה החדשה ברשת סביב מוג'תבא חמינאי

איראן בלהבות, אבל איפה המנהיג? בעוד שמועות על פציעה קשה או התנקשות בבנו של עלי חמינאי הולכות וגוברות, טקס המינוי שלו והופעותיו הציבוריות הפכו לבדיחה ויראלית: בובת קרטון בגודל טבעי

בזמן שאיראן נמצאת באחת התקופות המתוחות בתולדותיה בעקבות מבצע "שאגת הארי" וחיסולו של עלי חמינאי, הרשתות החברתיות (X, טלגרם וטיקטוק) גועשות סביב תעלומה אחת מרכזית: לאן נעלם מוג'תבא חמינאי?

הקרטון שהפך לוויראלי

הסערה הנוכחית הגיעה לשיאה לאחר דיווחים ותיעודים מטקס המינוי שלו ומעצרות המונים בטהרן. במקום המנהיג בשר ודם, הציג המשטר בובת קרטון (Cardboard Cutout) של מוג'תבא. הגולשים לא נשארו חייבים:

"האייתוללה הדו-מימדי": ברשת הופצו אלפי ממים הלועגים למשטר, כשהטענה המרכזית היא שמוג'תבא פשוט לא מסוגל להופיע בפומבי.

מסתורין רפואי: השמועות מדברות על כך שמוג'תבא נפצע קשה בתקיפה בה חוסל אביו בסוף פברואר. יש הטוענים כי הוא פגוע ברגליו, ואחרים מרחיקים לכת וטוענים כי הוא אינו בין החיים והמשטר משתמש בבובה כדי למנוע קריסה מורלית.

Iran's newly appointed supreme leader, Mojtaba Khamenei, couldn't turn up, so they pulled out the cardboard cutout of him instead.



בין דיווחים רשמיים לקונספירציות

בעוד שגורמים איראניים, בהם יוסף פזשכיאן (בנו של הנשיא), מנסים להרגיע וטוענים כי מוג'תבא "בריא ושלם", העובדה שהוא לא נראה בסרטון וידאו חי או בנאום לאומה מעוררת חשד כבד. הדיווחים ב"ניו יורק טיימס" ובכלי תקשורת בינלאומיים על כך ששרד ניסיון התנקשות אך הוא פצוע ומוסתר בבונקר עמוק, רק מוסיפים שמן למדורה.